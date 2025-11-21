من باريس… الحجار يحفّز الاغتراب على الاقتراع

ودعا الحجار اللبنانيين في الاغتراب إلى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي "مهما كان شكل القانون ومهما كانت التحالفات"، مؤكدا أن "لصوتكم وقعًا ولمشاركتكم أثرًا".

وأشار إلى أن تعمل بكل طاقتها لتأمين عملية اقتراع سلسة وسهلة للمغتربين، لافتًا إلى أن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها بسط سلطة كامل أراضيه بقواها الذاتية، صونًا للسيادة والوحدة الوطنية التي تبقى "السلاح الأمضى لتحقيق التغيير المنشود".