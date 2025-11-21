كم بلغ عدد المغتربين اللبنانيين المسجّلين للانتخابات؟

وأكدت الوزارتان أن "التزايد في الأعداد الذي شهدته الأيام من التسجيل أثبت مدى تعلق اللبنانيين المغتربين بوطنهم ورغبتهم في المشاركة في العملية ".

وإذ نوهت الوزارتان بـ"الجهود التي تقوم بها كل البعثات والعاملين فيها، واللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات"، شددا على "أهمية التعاون المتكامل بين الوزارتين لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية".

كما أعلنتا أنه "بعد الانتهاء من التدقيق بلوائح المسجلين من قبل للأحوال الشخصية، ستصدر والبلديات القوائم الإنتخابية الأولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات".