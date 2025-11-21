كم بلغ عدد المغتربين اللبنانيين المسجّلين للانتخابات؟

وأكدت الوزارتان أن "التزايد في الأعداد الذي شهدته الأيام الأخيرة من التسجيل أثبت مدى تعلق اللبنانيين المغتربين بوطنهم ورغبتهم في المشاركة في العملية الانتخابية".
وإذ نوهت الوزارتان بـ"الجهود التي تقوم بها كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، واللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات"، شددا على "أهمية التعاون المتكامل بين الوزارتين لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية".
كما أعلنتا أنه "بعد الانتهاء من التدقيق بلوائح المسجلين من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية، ستصدر وزارة الداخلية والبلديات القوائم الإنتخابية الأولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات".