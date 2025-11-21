في الاستقلال.. كلام لقائد الجيش: هذا ما نفعله في الجنوب!

وأشار هيكل إلى أنّ يمرّ بمرحلة دقيقة تُعدّ من الأصعب في تاريخه، في ظلّ استمرار لأراضٍ لبنانية والاعتداءات المتكررة التي توقع وجرحى وتمنع استكمال انتشار الجيش، متسببةً بدمار في الممتلكات والمنشآت.

وأوضح قائد الجيش أنّ المؤسسة العسكرية، ورغم الإمكانات المحدودة والظروف الصعبة، تواصل تنفيذ خطة انتشارها جنوب الليطاني تطبيقًا لقرار الحكومة والتزامًا بالقرار 1701، وذلك بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية. وشدّد على أنّ الجيش قدّم تضحيات جسامًا وواجه المخاطر حفاظًا على حق لبنان في السيادة على كامل ترابه، ولن يتردد في بذل أي جهد أو تضحية لتحقيق هذه الغاية.

ودعا هيكل مؤسسات الدولة إلى مواكبة جهود الجيش عبر توفير الإمكانات وتحسين أوضاع العسكريين، معتبرًا أنّ الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب أعلى درجات والانضباط بما يصون المصلحة الوطنية والسلم الأهلي.

كما لفت إلى أنّ الجيش يواصل في موازاة ذلك مكافحة الإرهاب وملاحقة المخلّين بالأمن، والتصدي للاتجار بالمخدرات، وضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية ومنع التهريب، مع استمرار العمل على تعزيز قدراته بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وخاطب هيكل العسكريين قائلاً إنّ الجيش يبقى قويًا بصمود أبنائه وتمسّكهم بالقيم الوطنية، مؤكدًا أنّ تفانيهم في أداء الواجب يشكل أحد أهم مقومات استمرار لبنان. ودعاهم إلى مواصلة واجباتهم بعيدًا عن الشائعات وحملات الافتراء.

ووجّه في ختام أمر اليوم رسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها إلى البقاء سندًا لجيشهم، معتبرًا أنّ ثقتهم بالمؤسسة العسكرية ووحدتهم الداخلية هما الركيزة الأساسية لعبور المرحلة الراهنة وصون استقلال لبنان.