محليات

السفير الفرنسي عبر أكس: تقف فرنسا إلى جانب لبنان للوصول إلى بلد مستقرّ

2025-11-22 | 07:13
كتب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو عبر حسابه على منصة "أكس": "لمناسبة عيد الاستقلال، أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في لبنان وفي أنحاء العالم، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة".

وأضاف: "تقف فرنسا إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع".
 
