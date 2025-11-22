السفير الفرنسي عبر أكس: تقف فرنسا إلى جانب لبنان للوصول إلى بلد مستقرّ

لمناسبة عيد الاستقلال،
أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في لبنان وفي أنحاء العالم، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة.
تقف فرنسا إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع.#عيد_الاستقلال🇱🇧 https://t.co/5f3AiXrrty
— Hervé Magro (@Herve_Magro) November 22, 2025
لمناسبة عيد الاستقلال،
أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في لبنان وفي أنحاء العالم، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة.
تقف فرنسا إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع.#عيد_الاستقلال🇱🇧 https://t.co/5f3AiXrrty
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم المزيد من برقيات التهنئة في الذكرى 82 للاستقلال.
زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي بأن