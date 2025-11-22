السفير الفرنسي عبر أكس: تقف فرنسا إلى جانب لبنان للوصول إلى بلد مستقرّ

لمناسبة عيد ،

أتوجّه بأصدق التمنيات إلى اللبنانيات واللبنانيين، في وفي أنحاء ، الذين يحدوهم الأمل برؤية بلدهم ينهض ويستعيد سيادته كاملة.



تقف إلى جانبكم في هذا الطريق للوصول إلى لبنان مستقرّ ومزدهر، ودولة قوية للجميع.#عيد_الاستقلال🇱🇧 https://t.co/5f3AiXrrty