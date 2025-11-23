الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب

2025-11-23 | 03:14
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،

عن "رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الاستنفار في ثلاث ساحات متزامنة: إيران، لبنان وقطاع غزة، في ظلّ ما تعتبره المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية تحضيرًا لمرحلة قد تشهد تصعيدًا واسعًا خلال الأسابيع المقبلة. يورد التقرير أنّ "حزب الله، برعاية إيرانية مباشرة، يعمل على بناء قوة اقتحام وقوة نارية قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي". وتشير "معاريف" إلى أنّ "الحزب يستغلّ "ضعف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني"، وأنّ "جزءًا من الضباط والعسكريين يتلقّون رواتب مزدوجة من الجيش ومن حزب الله، ما يؤدي إلى "غضّ النظر" أو "التعاون الفعلي" مع الحزب". وأضافت الصحيفة أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي يواصل تنفيذ هجماته اليومية على مواقع مرتبطة ببناء قدرات "حزب الله"، معتبرة أنّ "المسألة لم تعد مرتبطة بـ"إذا" سيتحرّك الجيش، بل بـ"متى": خلال أسبوع، أو الأسبوع المقبل، أو الشهر القادم". وتشدد "معاريف" على أنّ "الجيش اللبناني لا يقوم بمهمته في نزع سلاح حزب الله، ما يجعل المواجهة مسألة وقت". كما تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من جهتها عن "إعداد إسرائيل لخطة هجومية تشمل ضربات جوية مكثفة في لبنان، وعمليات موجهة ضد بنية حماس العسكرية في غزة، إلى جانب احتمال تنفيذ هجوم استباقي ضد منشآت صاروخية ونووية داخل إيران".
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب

محليات

الجيش اللبناني

إسرائيل

حزب الله

