جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد "القوّات اللبنانيّة" أنه "ونحن في أيام ذكرى ، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

واعتبر خلال استقباله وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في الجامعات : "أنني أستطيع القول إنّنا قطعنا جزءاً من هذا الطريق نحو هذا الهدف، لكن يبقى الجزء الآخر الذي لن يتحقّق بتبويس اللحى ولا بالتسويف ولا بالتأجيل. أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا لكي نورثكم وطناً أفضل من ذاك الذي ورثناه". وقال: "ما يساعد في ذلك هو أن نخوض جميعاً الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ جدّية، ليس سعياً إلى موقعٍ نيابيّ إضافي من هنا، أو مكسبٍ وزاريّ من هناك، بل أملاً بالوصول إلى تكتّل نيابيّ وازن يستطيع التأثير في السياق العام للأحداث في . فهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من المستنقع الذي نحن فيه، إلى رحاب الذي نحلم به".

وشدد على أن "في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات أو التلاعب في مواعيدها. في قاموسنا أمرٌ واحد فقط: من الآن وصاعداً، احترام المواعيد الدستورية بدقّة". وقال: "إنّ والقوانين لم توضع إلّا لتُطبَّق، لا لابتكار الأعذار لعدم تطبيقها. ومن هذا المنطلق، فإنّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هدفٌ أساسيّ نسعى إليه في كلّ لحظة".