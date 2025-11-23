رسائل "خبيثة" تنتحل هويتكم.. انتبهوا!

حذّرت شركة "ألفا" من حملات خبيثة تنتشر عبر تطبيقات المراسلة مثل "واتساب"، حيث تنتحل شخصية الشركة لتشجيع المستخدمين على زيارة روابط مشبوهة أو الاتصال بأرقام دولية للفوز بجوائز وهمية.

وأكدت الشركة لـ"الجديد" أنّ هذه الرسائل مزيفة وهدفها الاحتيال، لذلك يجب تجاهلها وعدم التفاعل معها لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الهاتف.



ودعت "ألفا" المستخدمين إلى عدم الردّ على هذه الرسائل أو الضغط على أي روابط مرفقة. وختمت بالقول: "في حال الشك، تحققوا من العروض عبر قنوات ألفا الرسمية".