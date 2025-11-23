من هو "طباطبائي" الذي استهدفته إسرائيل في الضاحية؟

وزعم الجيش الإسرائيلي
بان المستهدف هو هيثم علي طباطبائي رئيس أركان "حرب الله
". طباطبائي، المعروف بـ"أبو علي
طباطبائي"، يُعدّ واحداً من أبرز قياديي "حزب الله
" وأكثرهم تأثيراً في الملفات الإقليمية الحسّاسة، من لبنان
إلى سوريا
واليمن.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية
– برنامج مكافآت من أجل العدالة (RFJ) قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار
مقابل معلومات عنه، المُدرج على لائحة "الإرهابيين" العالميين المحدّدين بشكل خاص منذ 26 تشرين الأول 2016.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ "طباطبائي لعب دوراً مركزياً في عمليات الحزب في سوريا واليمن، سواء على مستوى قيادة القوات
الخاصة أو تدريب مجموعات حليفة".