من هو "طباطبائي" الذي استهدفته إسرائيل في الضاحية؟

وزعم الجيش بان المستهدف هو هيثم علي طباطبائي رئيس أركان "حرب ". طباطبائي، المعروف بـ" طباطبائي"، يُعدّ واحداً من أبرز قياديي " " وأكثرهم تأثيراً في الملفات الإقليمية الحسّاسة، من إلى واليمن.وكانت – برنامج مكافآت من أجل العدالة (RFJ) قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين مقابل معلومات عنه، المُدرج على لائحة "الإرهابيين" العالميين المحدّدين بشكل خاص منذ 26 تشرين الأول 2016.وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ "طباطبائي لعب دوراً مركزياً في عمليات الحزب في سوريا واليمن، سواء على مستوى قيادة الخاصة أو تدريب مجموعات حليفة".