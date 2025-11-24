الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

توقيف شخص في الضاحية الجنوبية.. هذا ما يقوم به

2025-11-24 | 07:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
توقيف شخص في الضاحية الجنوبية.. هذا ما يقوم به
توقيف شخص في الضاحية الجنوبية.. هذا ما يقوم به

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جمع أنواع الجرائم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخصٍ بترويج المخدّرات في محلّة المريجة- طلعة مدرسة الرّاهبات.

بنتيجة المُتابعة، تمّ تحديد مكان تواجده في المحلّة المذكورة وتوقيفه بتاريخ 22-11-2025، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنه يُدعى:

  • ع. ي. (مواليد عام 1988، لبناني)

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ التثبّت من استخدامه لمنزله الكائن خلف تعاونية السّجّاد في حيّ السّلّم، كمستودعٍ للمخدّرات. وفي السّاعة 19،00 من التّاريخ المذكور، انتقلت دوريّة من المفرزة إلى المكان المحدّد وعملت على تفتيش مكان إقامته، حيث عثر في داخله على ما يلي:

  • /4/ أكياس شفافة تحتوي مادّة الـ ماريجوانا.
  • /10/ أكياس شفافة تحتوي حشيشة الكيف.
  • /3/ طبّات كبيرة بداخلها مادّة مخدّرة مغلفة بكيسٍ شفّاف.
  • /39/ طبّة صغيرة بداخلها مادّة مخدّرة مغلّفة بكيسٍ شفّاف.
  • /5/ أكياس: سانيتا” صغيرة الحجم بداخلها مادّة مخدّرة.
  • مسدس حربي مع ممشطين، و/34/ طلقة صالحة للاستعمال عيار /10،5/ ملم.
  • ورقة نقديّة من فئة الـ 100 دولار أميركي مزيّفة.
  • مبلغ مالي يُقارب الـ /1،100/ دولار أميركي.
  • مبلغ باللّيرة اللّبنانيّة
  • سترات متنوّعة مع قبّعات مختلفة، يستخدمها للتّمويه أثناء قيامه بترويج المخدّرات وعمليّات السّلب في الضّاحية الجنوبيّة على متن الدّرّاجة الآليّة.

سُلّم الموقوف والمضبوطات مع الدرّاجة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

مقالات ذات صلة
توقيف شخص في الضاحية الجنوبية.. هذا ما يقوم به

محليات

الضاحية

حزب الله

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجديد تواكب تشييع هيثم علي الطبطبائي
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!

اقرأ ايضا في محليات

في وضح النهار.. "تشليح" على طريق المطار (فيديو)
09:32

في وضح النهار.. "تشليح" على طريق المطار (فيديو)

أقدم شخصان مسلّحان، يستقلّان دراجة ناريّة، على تنفيذ عمليّة سرقة على طريق المطار، في وضح النهار، وأمام المواطنين.
وفرّ السارقان بعد تنفيذ عملية السرقة إلى جهّة مجهولة.

09:32

في وضح النهار.. "تشليح" على طريق المطار (فيديو)

أقدم شخصان مسلّحان، يستقلّان دراجة ناريّة، على تنفيذ عمليّة سرقة على طريق المطار، في وضح النهار، وأمام المواطنين.
وفرّ السارقان بعد تنفيذ عملية السرقة إلى جهّة مجهولة.

أمطار غزيرة.. استعدوا!
07:44

أمطار غزيرة.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

07:44

أمطار غزيرة.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

يحدث الآن

اخترنا لك
في وضح النهار.. "تشليح" على طريق المطار (فيديو)
09:32
أمطار غزيرة.. استعدوا!
07:44
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تثمر ولم تؤدّ إلى أي نتيجة
07:44
الوكالة الوطنية: غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط
07:23
"التعليم الرسمي".. دعوة للإضراب العام واعتصام!
07:23
انقسام في "حزب الله".. نرد على الاغتيال أم لا؟
07:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025