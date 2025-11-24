مساعٍ دولية متعثّرة ولبنان عالق بين التصعيد والمهل

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن التصعيد الجديد ليس مفاجئا لان اسرائيل ستواصل اعتداءاتها واغتيالاتها كلما سنحت الفرصة لها بذلك .مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن الكواليس تزدحم بالمساعي لتجنيب حلقة صراع إلا أن هذه المساعي صعبة جدا لانها تصطدم بمكانة لبنان المتأخرة في سلم الاولويات الدولية في ظل تقدم اولوية وغزة.وتضيف المصادر الدبلوماسية أن كل شيء معلق حول لبنان، اكان مساعدات الجيش او اعادة الإعمار بانتظار أن يترجم لبنان عمليا للمجتمع الدولي تقدمه على مستوى حصر السلاح في جنوب قبل نهاية العام، وعلى مستوى الاصلاحات . وبالتالي فإن لبنان مطالب من باعلان تفاصيل تقدم الجيش في تطبيق خطته جنوب الليطاني ليواجه الرواية الاسرائيلية التي تقول العكس.اما المهل ، فتقول المصادر الدبلوماسية إنها ستكون لنهاية العام لتعلن الحكومة ماذا حققت من خطة الجيش ومن الاصلاحات المرتبطة بصندوق النقد.