التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري " أنّ أخطر ما في الإعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطوّر شديد الخطورة، يُبيِّن أنّه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلّت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان ".