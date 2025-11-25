التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 5 آلاف ليرة والغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن "الضربة الإسرائيلية الدقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ضد رئيس أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي، هي دليلٌ واضح على الوضع المأزوم الذي يعيشهُ حزب الله".
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري " أنّ أخطر ما في الإعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الإستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطوّر شديد الخطورة، يُبيِّن أنّه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلّت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان ".