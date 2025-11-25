إسرائيل "تقصف" مبادرة الرئيس عون!

أكّد مسؤول رفيع لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “لبنان، بكلّ مستوياته لا يُريد الحرب والتصعيد، بل إنهاء العدوان ، فيما لم تُدفع إلى الحرب”.





وأضاف أنّ “استهداف الضاحية، بقدر ما هو استهداف مباشر لـ”حزب الله” باغتيال أحد كبار قياديِّيه الأمنيِّين، هو أيضاً استهداف مباشر لمبادرة النقاط الخمس التي أطلقها رئيس الجمهورية ، وأكّد فيها جهوزية الجيش لتسلّم النقاط الخمس فور وقف الخروقات والإعتداءات كافة وانسحاب الجيش من كل النقاط، وجهوزية للتفاوض برعاية أميركية وأممية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يُرسي صيغة لوقف نهائي للإعتداءات عند الحدود”.