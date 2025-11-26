الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ردّ حاسم من الحاكم: وحدة فريق الحاكمية ثابتة

2025-11-26 | 06:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ردّ حاسم من الحاكم: وحدة فريق الحاكمية ثابتة
ردّ حاسم من الحاكم: وحدة فريق الحاكمية ثابتة

صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان التالي:

يعمل حاكم مصرف لبنان ويتعامل مع جميع نوّاب الحاكم كأعضاء في فريق واحد، وزملاء ونظراء. وفي المجلس المركزي، حيث تُناقَش السياسات والملفات الحساسة، يمتلك كل عضو، بما فيهم الحاكم، صوتاً واحداً فقط، ولا يملك أيّ طرفٍ حقّ النقض، ما يعكس روح العمل المؤسسي الجماعي داخل المصرف.
 
وتُعدّ العلاقة مع النائب الأول، كما مع سائر نوّاب الحاكم، وثيقة ومميّزة، إذ يستشيره الحاكم في مختلف القضايا الجوهرية، بما في ذلك: الاستقرار النقدي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تطوير أسواق رأس المال، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب والتحويلات المالية غير المشروعة من وإلى لبنان. ويعزّز هذا الانسجام خلفيتهما المشتركة (القانونية والمالية)، وثقافتهما الفرنكوفونية، والصداقة الوطيدة بينهما، وسعيهما الدائم إلى بناء التوافق حول القضايا الشائكة، حتى تلك التي تُقسّم الطيف السياسي، ما يجعل منهما شريكين طبيعيين.
ومن هنا، يأتي الاستغراب الشديد من إصرار بعض الصحافة الصفراء وبعض الكتّاب المريبين على الترويج للشائعات والإيحاءات والمعلومات الكاذبة، في محاولة لزرع الفرقة، وربما لعدم رضاهم عن مستوى الانسجام في أعلى هرم العمل النقدي في البلاد.
 
إن مثل هذه الحملات المضللة لا تخدم الاقتصاد اللبناني، ولا استقرار الأسواق، ولا جهود مصرف لبنان في العمل المتناغم مع الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين. بل تساهم في خلق مناخٍ من السلبية والقلق لدى المودعين والمستثمرين وسائر الأطراف الباحثة عن الثقة في نظام مالي أنهكته الأفعال السيئة التي أدت إلى وقوع الأزمة، ويتهدّده اليوم أصحاب النيات السيئة.
ويودّ الحاكم، والنائب الأول للحاكم، إعادة التأكيد على علاقتهما الوطيدة وعلى وحدة الهدف، وصلابة الالتزام تجاه مصرف لبنان، وتصميمهما على العمل المشترك من أجل معالجة الأزمة المصرفية وإنقاذ القطاع، بصرف النظر عن الشائعات، والمعلومات المضللة، وأولئك الذين يقتاتون على انهيار الآخرين.
مقالات ذات صلة
ردّ حاسم من الحاكم: وحدة فريق الحاكمية ثابتة

محليات

مصرف لبنان

حاكم مصرف

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عام على تفاهم وقف النار… ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتشكيل لجنة أمنية
عبد العاطي: يجب حصر السلاح تحت مظلة الدولة.. وإشادة بدور بري!

اقرأ ايضا في محليات

رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!
08:29

رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي:

08:29

رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي:

لاخفاء عملية السرقة استغلوا العاصفة
07:46

لاخفاء عملية السرقة استغلوا العاصفة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

07:46

لاخفاء عملية السرقة استغلوا العاصفة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

عام على تفاهم وقف النار… ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتشكيل لجنة أمنية
07:15

عام على تفاهم وقف النار… ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتشكيل لجنة أمنية

صدر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي البيان الاتي:

07:15

عام على تفاهم وقف النار… ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتشكيل لجنة أمنية

صدر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يحدث الآن

اخترنا لك
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!
08:29
لاخفاء عملية السرقة استغلوا العاصفة
07:46
عام على تفاهم وقف النار… ميقاتي: الحل بالمفاوضات وتشكيل لجنة أمنية
07:15
عبد العاطي: يجب حصر السلاح تحت مظلة الدولة.. وإشادة بدور بري!
06:00
وزير الخارجية المصري من عين التينة: يجب حصر السلاح في لبنان تحت المظلة الشرعية للدولة والجيش
05:59
وزير الخارجية المصري من عين التينة: على الإسرائيلي أن يتوقف عن الاعتداءات وترك الفرصة للجيش اللبناني للقيام بمهامه بكل مسؤولية ووطنية
05:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025