4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟

2025-11-26 | 08:26
غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟
غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟

جاء في أساس ميديا:

عمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى نشر صور لأحد عناصر حزب الله انتشرت بكثرة بعد الاغتيال وروجت أنها تعود لأبي علي الطبطبائي. لكن هذا ليس تقصيرا من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بل عمل تضليلي واضح لإراحة الهدف قبل الاستهداف.

هذا يشبه تماما ما فعلته إسرائيل مع القائد العام لكتائب عز الدين القسام في غزة محمد الضيف. إذ دأبت تل أبيب على مدى أعوام طويلة على ترويج رواية تقول إن أبا خالد الضيف مصاب بسبب نجاته من عمليات متعددة لاغتياله، ومقعد ومبتور القدمين وأعمى، وإن أجهزتها لا تمتلك أي صورة له، فتبين لاحقا أنه بحوزة تل أبيب العديد من الصور لمحمد الضيف، ومنها ما كان ملتقطا من مسافات قريبة منه للغاية.

كذلك فعلت تل أبيب مع الطبطبائي. إذ روجوا لصورة فيها رسم تقريبي له، وطابقوها إعلاميا مع أحد عناصر المراسم في "الحزب"، الذي ظهر أمام عدسات الكاميرا مرتين:

دأبت إسرائيل ووسائل إعلامها وتقاريرها السياسية على إثارة عنوان منع الحزب من إعادة بناء قدراته

1- في الاستعراض الذي أقامه الحزب لـ"قوة الرضوان" في أيار 2023 في جنوب لبنان، قبل أشهر من "طوفان الأقصى" و"حرب الإسناد"، وشارك فيه رئيس المجلس التنفيذي حينها والأمين العام السابق هاشم صفي الدين، وبدا الشخص الذي روجت إسرائيل أنه الطبطبائي وهو يقدم قطعة سلاح لصفي الدين أمام عدسات الكاميرا.

2- في حفل تأبين قائد وحدة عزيز في "الحزب" محمد نعمة ناصر (أبي نعمة) في تموز 2024، أي أثناء حرب الإسناد في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية. يقول المنطق إنه لو كان الشخص الذي ظهر في الصور هو أبا علي الطبطبائي لكانت إسرائيل استهدفته فور ظهوره إلى العلن. وعادة ما يتجنب قادة الحزب العسكريون الظهور في الاحتفالات العامة وأمام عدسات الإعلام، ولا يرتدون اللباس العسكري في حياتهم اليومية.

الهدف من هذا التضليل هو طمأنة الشخصية المستهدفة، والإيحاء أن إسرائيل لا تمتلك أي معلومات عنها، وذلك لدفعها لارتكاب خطأ أمني يؤدي إلى الاغتيال فور التأكد من وجود الهدف في مكان الاستهداف.
 
 
محليات

محليات

حزب الله

حزب الله

