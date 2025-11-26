وتابع: «تنص مبادرات الموفدين العرب والدوليين، أولا على سحب السلاح وترتيب جدول زمني قبيل نهاية السنة الحالية، ومن ثم معالجة الوضع المالي والاقتصادي وإعادة الإعمار. يريدون أفعالا لا كلاما، فسحب السلاح أولا ضمن مهلة محددة، ومن ثم التفاوض للتوصل إلى توافق على حل نهائي بين وإسرائيل».

وختم: «هناك مؤشرات ترتقي إلى المعلومات على إنهاء السلاح غير المنضبط على الساحة ، والا فإن الخيار الآخر قد يكون الأسوأ سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ما يستدعي من لبنان معالجة الوضع بكثير من الحزم والإسراع. وهناك مدة محددة لذلك ولا مجال للتباطؤ، ولا يملك لبنان فرصة المراهنة على الوقت أو التغيير في الأهداف والسياسات الإقليمية والدولية».