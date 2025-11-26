وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

العملية النوعية، التي نفّذها عناصر القوة بشكل مفاجئ ومحكم، تمكّنت من السيطرة عليه داخل مطعم "خيرات البحر" قبل أي محاولة للهروب.
الموسوي صادر بحقه أكثر من خمس مذكرات توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة، وقد أحيل إلى التحقيق القضائي تحت إشراف القضاء المختص.
مستندات رسمية تكشف عن تورط مدير عام كهرباء لبنان، كمال حايك، في إهدار ملايين الدولارات ضمن المؤسسة. لمزيد من التفاصيل شاهد التقرير.
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف طبيب في الجنوب بعد تورطه مع عصابة منظمة لبيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية.