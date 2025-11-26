وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

العملية النوعية، التي نفّذها عناصر القوة بشكل مفاجئ ومحكم، تمكّنت من السيطرة عليه داخل مطعم "خيرات البحر" قبل أي محاولة للهروب.

صادر بحقه أكثر من خمس مذكرات توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة، وقد أحيل إلى التحقيق القضائي تحت إشراف المختص.