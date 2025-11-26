الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

2025-11-26 | 15:56
وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق &quot;موتسيكلات&quot; بالضاحية الجنوبية! (صورة)
وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

تداولت صفحات أمنية منها "وينية الدولة"، أنباء عن نجاح مفرزة استقصاء جبل لبنان في توقيف علي الموسوي، أحد أخطر المطلوبين، على أوتوستراد السيد هادي.

العملية النوعية، التي نفّذها عناصر القوة بشكل مفاجئ ومحكم، تمكّنت من السيطرة عليه داخل مطعم "خيرات البحر" قبل أي محاولة للهروب.

الموسوي صادر بحقه أكثر من خمس مذكرات توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة، وقد أحيل إلى التحقيق القضائي تحت إشراف القضاء المختص.

وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

محليات

الضاحية الجنوبية

الأجهزة الأمنية

لبنان

اوتستراد السيد هادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بعبدا: أكدت خلال لقاء الرئيس عون على دعم مصر الكامل له ولمبادرته التي أطلقها في ذكرى الاستقلال
تصريح وزير الخارجية المصرية عبد العاطي بعد لقائه رئيس الجمهورية

مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
Play
14:54
Play

مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)

مستندات رسمية تكشف عن تورط مدير عام كهرباء لبنان، كمال حايك، في إهدار ملايين الدولارات ضمن المؤسسة. لمزيد من التفاصيل شاهد التقرير.

14:54

مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)

مستندات رسمية تكشف عن تورط مدير عام كهرباء لبنان، كمال حايك، في إهدار ملايين الدولارات ضمن المؤسسة. لمزيد من التفاصيل شاهد التقرير.

طبيب متورط ببيع الأطفال!
13:36

طبيب متورط ببيع الأطفال!

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف طبيب في الجنوب بعد تورطه مع عصابة منظمة لبيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية.

13:36

طبيب متورط ببيع الأطفال!

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف طبيب في الجنوب بعد تورطه مع عصابة منظمة لبيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونية.

مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
14:54
طبيب متورط ببيع الأطفال!
13:36
مصادر رئاسية عربية للجديد: رغم أن الوضع جدي ومتصاعد ويحتاج لمعالجة الا أنه ليس داهماً أو وشيكاً أو دراماتيكياً كما ينقل
13:23
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل باتت تملك الضوء الأخضر من الإدارة الاميركية للتحرك في لبنان
13:14
مصادر دبلوماسية للجديد: الموقف الأميركي تجاه لبنان السياسي على حاله ولا زيارة قريبة للرئيس عون إلى الولايات المتحدة
13:13
مصادر سياسية للجديد: الرد الرسمي على كلام الوزير المصري كان أن الرئيس عون قدم مبادرة وبري تبناها والحكومة اتخدت القرار والجيش يقوم بدوره فلتعطنا إسرائيل شيئاً في المقابل
13:13
