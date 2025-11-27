هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها

اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت انه" منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق".