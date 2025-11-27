هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها

اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت انه" منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق".
أشار مصدر دبلوماسي في بيروت لـ "الأنباء الكويتية"، الى ان "زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى بيروت، تأتي في إطار مسار أميركي جديد يعيد تشكيل مقاربة واشنطن للملف اللبناني من بوابتي الأمن والعسكر، وخصوصا فيما يتعلق بآليات التنسيق المعروفة بـ "الميكانيزم" التي تنظم خطوط التوتر والعمل الميداني بين الجيش اللبناني واليونيفيل من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى".