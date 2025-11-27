لبنان يترقّب "كلمة السر".. وأورتاغوس تحمل مقاربة جديدة! (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر دبلوماسي في ​بيروت​ لـ "الأنباء الكويتية"، الى ان "​زيارة المبعوثة الأميركية​ مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى ، تأتي في إطار مسار أميركي جديد يعيد تشكيل مقاربة واشنطن للملف اللبناني من بوابتي ​الأمن والعسكر​، وخصوصا فيما يتعلق بآليات التنسيق المعروفة بـ "​الميكانيزم​" التي تنظم خطوط التوتر والعمل الميداني بين واليونيفيل من جهة والجيش من جهة أخرى".

وذكر المصدر "أن تبلغ الجهات الرسمية موعد الزيارة فور انتهاء زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يعكس رغبة أميركية واضحة في الفصل بين المشهدين، زيارة روحية أرادت واشنطن أن تبقى خارج الحسابات، وزيارة سياسية - تريد من خلالها رسائل مباشرة إلى الدولة بأن زمن الانتظار انتهى".



وكشف المصدر عن أن "الكلام الأميركي مع الدولة اللبنانية وضع فعليا على وضعية التعليق بقرار واشنطن، وأن أي إعادة فتح للقنوات السياسية ستتم حصرا بعد أن تتلقى المراجع الرئاسية " السر" من السفير الأميركي الجديد في ميشال عيسى.

هذا الأخير، وبحسب ما نقل عنه في دوائر القرار الأميركي، سيشدد على أن تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة في 5 آب هو الشرط الأول والأخير للمرحلة المقبلة، وأن الإدارة الأميركية لم تعد تنظر إلى القرارات كبيانات نوايا، بل كالتزامات تنفيذية لا تحتمل التأجيل، مع الإشارة إلى ان عيسى يحمل معه تفويضا كاملا بنقل موقف أميركي حاسم مفاده ألا تراجع عن المطالب، ولا مجال للمساومة على الإجراءات التي تنتظرها واشنطن من الدولة اللبنانية".



وفي موازاة الرسائل السياسية، يبرز الدور الأمني - العسكري لزيارة أورتاغوس، "اذ ان مشاركتها في اجتماعات "الميكانيزم" تأتي لتأكيد حرص واشنطن على ترتيب الأرضية الميدانية وتحديث آليات التواصل الميداني في ظل التوتر القائم على الحدود الجنوبية، ورغبة بضمان عدم توسع العمليات العسكرية أو انفلات قواعد الاشتباك. وتحمل معها مقاربة أكثر تشددا لضبط أي خروقات أو محاولات لتوسيع دائرة التصعيد، وتريد أن تتأكد بنفسها من مدى الأطراف اللبنانية بإجراءات التهدئة الميدانية".