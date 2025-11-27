الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وصول الرئيس سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس بري

2025-11-27 | 04:59
وصول الرئيس سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
وصول الرئيس سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
وصول الرئيس سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس بري

محليات

الرئيس

التينة

للقاء

الرئيس

"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!

اقرأ ايضا في محليات

"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!
02:14

"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!

اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت انه" منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق".

02:14

"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!

اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت انه" منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق".

لبنان يترقّب "كلمة السر".. وأورتاغوس تحمل مقاربة جديدة! (الأنباء الكويتية)
00:55

لبنان يترقّب "كلمة السر".. وأورتاغوس تحمل مقاربة جديدة! (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر دبلوماسي في ​بيروت​ لـ "الأنباء الكويتية"، الى ان "​زيارة المبعوثة الأميركية​ مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى بيروت، تأتي في إطار مسار أميركي جديد يعيد تشكيل مقاربة واشنطن للملف اللبناني من بوابتي ​الأمن والعسكر​، وخصوصا فيما يتعلق بآليات التنسيق المعروفة بـ "​الميكانيزم​" التي تنظم خطوط التوتر والعمل الميداني بين الجيش اللبناني واليونيفيل من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى".

00:55

لبنان يترقّب "كلمة السر".. وأورتاغوس تحمل مقاربة جديدة! (الأنباء الكويتية)

أشار مصدر دبلوماسي في ​بيروت​ لـ "الأنباء الكويتية"، الى ان "​زيارة المبعوثة الأميركية​ مورغان أورتاغوس المرتقبة إلى بيروت، تأتي في إطار مسار أميركي جديد يعيد تشكيل مقاربة واشنطن للملف اللبناني من بوابتي ​الأمن والعسكر​، وخصوصا فيما يتعلق بآليات التنسيق المعروفة بـ "​الميكانيزم​" التي تنظم خطوط التوتر والعمل الميداني بين الجيش اللبناني واليونيفيل من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى".

"حان وقت الحوار".. بلاسخارت توجّه رسالة إلى اسرائيل وحزب الله!
02:14
هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس: إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها
01:43
لبنان يترقّب "كلمة السر".. وأورتاغوس تحمل مقاربة جديدة! (الأنباء الكويتية)
00:55
رسالة صاعقة.. لبنان يقترب من مرحلة "سقوط سريع"! (نداء الوطن)
00:49
لا مواجهة بين الجيش وحزب الله! (الأخبار)
00:35
"نتخوّف من حرب أهلية".. ماذا قال الراعي عن سلاح "حزب الله"؟
00:23
زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

