محليات

الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم طقس الأيام المقبلة

2025-11-27 | 05:53
الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم طقس الأيام المقبلة
الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات، مع بقاء الأجواء الباردة فوق الجبال وفي الداخل خلال الليل. تنشط الرياح شمال البلاد وجنوبه فتصل سرعتها الى 50 كلم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع أجواء باردة خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى فجر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا  جنوب شرق ايطاليا يقترب تدريجا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مع أمطار غزيرة ورياح ناشطة، ويستمر حتى صباح الاثنين المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني  في بيروت بين ١٧و ٢٥، في طرابلس بين ١٤ و ٢٣ درجة وفي زحلة بين ٨ و ٢٠درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة خلال الليل بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات مع بقاء الأجواء الباردة على الجبال وفي الداخل خلال الليل، تنشط الرياح  شمال البلاد وجنوبه فتصل سرعتها الى 50 كلم/س.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتنشط الرياح إعتبارا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل، وتصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كم/س يرتفع معها موج البحر،  ويحذر من تشكل السيول عل الطرق وإنجراف في التربة مع إحتمال تساقط حبات البرد والثلوج على ارتفاع 2000 متر، تخف حدة الأمطار خلال الليل.
