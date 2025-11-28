باسيل: الوطني الحر يواجه "اضطهادًا قضائيًا"

وأشار باسيل إلى ما اعتبره ظلمًا قضائيًا بحق بعض النواب مثل نقولا صحناوي، مؤكّدًا أن التيار "يختار الآدمي الشريف ويستمر في المقاومة السياسية"، وأن الظلم لن يثنيه عن الدفاع عن حقوق الناس.
كما حذّر من المخاطر التي تواجه البلاد، بما فيها وجود المقاتلين الأجانب على الحدود اللبنانية وعبء النزوح السوري، منتقدًا السلطات اللبنانية لعدم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذه القضايا، ومؤكدًا أن سياسات المسؤولين الحاليين تعرض لبنان لخطر أزمات مستقبلية كبيرة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، حيث جرى البحث في أبرز الملفات المطروحة ومواضيع الساعة في ضوء التطوّرات الأخيرة على الساحة اللبنانية.
نفّذ الجيش اللبناني صباح اليوم الجمعة عملية دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، شملت منزل نوح زعيتر، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز، وضبط سيارات وعتاد عسكري، إضافة إلى تفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل المستهدفة.
أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني أنّ تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوز 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، مؤكداً أن معظم المنازل التي استُهدفت في المنطقة هي منازل مدنية. وأوضح أنّ الجيش تواصل مع "الميكانيزم" للكشف على هذه المنازل، إلّا أنّ إسرائيل رفضت ذلك وأصرّت على استهدافها.