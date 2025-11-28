باسيل: الوطني الحر يواجه "اضطهادًا قضائيًا"

وأشار باسيل إلى ما اعتبره ظلمًا قضائيًا بحق بعض النواب مثل نقولا صحناوي، مؤكّدًا أن "يختار الآدمي الشريف ويستمر في السياسية"، وأن الظلم لن يثنيه عن الدفاع عن حقوق الناس.

كما حذّر من المخاطر التي تواجه البلاد، بما فيها وجود المقاتلين الأجانب على الحدود وعبء النزوح السوري، منتقدًا السلطات اللبنانية لعدم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذه ، ومؤكدًا أن سياسات المسؤولين الحاليين تعرض لخطر أزمات مستقبلية كبيرة.