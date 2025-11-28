الأخبار
محليات

برودة بشأن الانتخابات النيابية (الجمهورية)

2025-11-28 | 02:42
برودة بشأن الانتخابات النيابية (الجمهورية)
برودة بشأن الانتخابات النيابية (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أعلنت مصادر سياسية محايدة عبر صحيفة "الجمهورية" أن "طرفي المواجهة باتا غير متحمسين لإجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، كل من جانبه واستناداً إلى أسبابه الخاصة، علماً أنّ إجراء هذه الانتخابات قد يصبح متعذراً في شكل تلقائي تحت وطاة التصعيد العسكري الإسرائيلي أو الحرب الشاملة. وبذلك، قد تصبّ الظروف الأمنية في الهدف نفسه الذي ترغب القوى الداخلية في تحقيقه أي التأجيل، اقتناعاً بما لهذه الانتخابات من أهمية حاسمة في تحديد الخيارات المقبلة للدولة اللبنانية". 

برودة بشأن الانتخابات النيابية (الجمهورية)

محليات

الانتخابات النيابية

لبنان

مجلس النواب

الدولة اللبنانية

باسيل: الوطني الحر يواجه "اضطهادًا قضائيًا"
برّي: "مش عم نام".. هل من تهديد واضح للبنان؟ (الديار)

جعجع يوفد رياشي الى بعبدا.. ولقاء!
05:30

جعجع يوفد رياشي الى بعبدا.. ولقاء!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، حيث جرى البحث في أبرز الملفات المطروحة ومواضيع الساعة في ضوء التطوّرات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

05:30

جعجع يوفد رياشي الى بعبدا.. ولقاء!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، حيث جرى البحث في أبرز الملفات المطروحة ومواضيع الساعة في ضوء التطوّرات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

مداهمة منزل نوح زعيتر... ما الذي حصل صباحاً؟
05:10

مداهمة منزل نوح زعيتر... ما الذي حصل صباحاً؟

نفّذ الجيش اللبناني صباح اليوم الجمعة عملية دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، شملت منزل نوح زعيتر، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز، وضبط سيارات وعتاد عسكري، إضافة إلى تفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل المستهدفة.

05:10

مداهمة منزل نوح زعيتر... ما الذي حصل صباحاً؟

نفّذ الجيش اللبناني صباح اليوم الجمعة عملية دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، شملت منزل نوح زعيتر، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز، وضبط سيارات وعتاد عسكري، إضافة إلى تفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل المستهدفة.

الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل
04:05

الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل

أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني أنّ تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوز 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، مؤكداً أن معظم المنازل التي استُهدفت في المنطقة هي منازل مدنية. وأوضح أنّ الجيش تواصل مع "الميكانيزم" للكشف على هذه المنازل، إلّا أنّ إسرائيل رفضت ذلك وأصرّت على استهدافها.

04:05

الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل

أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني أنّ تنفيذ الخطة جنوب النهر تجاوز 80% من دون أي عوائق أو اعتراضات، مؤكداً أن معظم المنازل التي استُهدفت في المنطقة هي منازل مدنية. وأوضح أنّ الجيش تواصل مع "الميكانيزم" للكشف على هذه المنازل، إلّا أنّ إسرائيل رفضت ذلك وأصرّت على استهدافها.

جعجع يوفد رياشي الى بعبدا.. ولقاء!
05:30
مداهمة منزل نوح زعيتر... ما الذي حصل صباحاً؟
05:10
الجيش يحدد شرط "تفتيش المنازل" ويعلّق على ضربات إسرائيل
04:05
هل هرّب حزب الله أسلحته؟.. الجيش يرد!
03:43
أمطار وثلوج في الطريق إلى لبنان
03:37
إليكم أسعار المحروقات مع صدور الجدول
03:10
