حول كيفية اقتراع المغتربين.. رسالة من جعجع |إلى بري

" بري، قلتم في أحد تصريحاتكم إن أمام المغتربين اللبنانيين خيارين: إما أن يقترعوا في الخارج في الدوائر المفترضة، وإما، إذا أرادوا الاقتراع للنواب الـ128، فعليهم أن يأتوا إلى .

دولة الرئيس، إن هذا الأمر لا يعود لك، بل يعود إما للهيئة العامة لمجلس النواب بعد أن تسمحوا، دولتكم، بانعقادها لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الحالي، ولا سيما بعدما أعلنت الحكومة رسميا، وأبلغتكم شخصيا، أنها لا تستطيع العمل على تنظيم انتخاب النواب في الدوائر الست المفترضة في الخارج،

وإما إذا لم تسمحوا، دولتكم، كما هو حاصل الآن، للهيئة العامة بالالتئام لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب، فيعود عندها إلى الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بكيفية اقتراع المغتربين، باعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمشرفة فعليا على إجراء الانتخابات".