الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حول كيفية اقتراع المغتربين.. رسالة من جعجع |إلى بري

2025-11-28 | 06:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حول كيفية اقتراع المغتربين.. رسالة من جعجع |إلى بري
حول كيفية اقتراع المغتربين.. رسالة من جعجع |إلى بري

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

"دولة الرئيس بري، قلتم في أحد تصريحاتكم اليوم إن أمام المغتربين اللبنانيين خيارين: إما أن يقترعوا في الخارج في الدوائر الست المفترضة، وإما، إذا أرادوا الاقتراع للنواب الـ128، فعليهم أن يأتوا إلى لبنان.

دولة الرئيس، إن هذا الأمر لا يعود لك، بل يعود إما للهيئة العامة لمجلس النواب بعد أن تسمحوا، دولتكم، بانعقادها لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الحالي، ولا سيما بعدما أعلنت الحكومة رسميا، وأبلغتكم شخصيا، أنها لا تستطيع العمل على تنظيم انتخاب النواب في الدوائر الست المفترضة في الخارج،

وإما إذا لم تسمحوا، دولتكم، كما هو حاصل الآن، للهيئة العامة بالالتئام لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب، فيعود عندها إلى الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بكيفية اقتراع المغتربين، باعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمشرفة فعليا على إجراء الانتخابات".

 

مقالات ذات صلة
حول كيفية اقتراع المغتربين.. رسالة من جعجع |إلى بري

محليات

القوات اللبنانية

نبيه بري

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: قذيفة إٍسرائيلية استهدفت منطقة "الكيلو ٩" بين بلدتي بليدا وعيترون
خطة لـ"ألفا" عقب زيارة البابا.. ما قصتها؟

اقرأ ايضا في محليات

الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا في مرفأ بيروت (صورة)
08:26

الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا في مرفأ بيروت (صورة)

إستقبل مرفأ بيروت صباح اليوم الجمعة الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليشكل وصولها خطوة مباركة ضمن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيؤدي خلالها البابا صلاة صامتة أمام موقع انفجار ٤ آب. وقد دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة.

08:26

الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا في مرفأ بيروت (صورة)

إستقبل مرفأ بيروت صباح اليوم الجمعة الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليشكل وصولها خطوة مباركة ضمن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيؤدي خلالها البابا صلاة صامتة أمام موقع انفجار ٤ آب. وقد دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد في موقع لقاء البابا ببيروت (فيديو)
09:10
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت "رابيد" في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
09:01
الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا في مرفأ بيروت (صورة)
08:26
مراسل "الجديد" مقابل احدى التلال الخمس المحتلة (فيديو)
08:21
بمناسبة زيارة البابا.. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
07:57
التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان مستمرة
07:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025