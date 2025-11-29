"لا تهديد نُقل إلينا”.. برّي: هذه زوبعة إعلامية!

نقلت أوساط عين التينة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يسمع من أي موفد، وتحديدًا من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، ما يفيد بأن إسرائيل وجّهت إنذارًا أخيرًا إلى لبنان أو أنها تستعدّ لحرب خلال أيام بسبب تلكؤ الحكومة في ملف حصرية السلاح.
وتؤكد المصادر أن برّي يعتبر كل ما يُتداول عن حرب وشيكة على لبنان "زوبعة إعلامية" من صناعة إسرائيلية لا أكثر.
أفادت مصادر عسكرية للجديد، أنه "تم توقيف ه. ن. عند حاجز ضهر البيدر كونه مطلوباً بتهمة الاتجار بالمخدرات".
قال السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، أن "إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها".