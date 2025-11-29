الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"لا تهديد نُقل إلينا".. برّي: هذه زوبعة إعلامية!

2025-11-29 | 01:02
جاء في صحيفة "الأنباء" الإلكترونية:

نقلت أوساط عين التينة لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يسمع من أي موفد، وتحديدًا من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، ما يفيد بأن إسرائيل وجّهت إنذارًا أخيرًا إلى لبنان أو أنها تستعدّ لحرب خلال أيام بسبب تلكؤ الحكومة في ملف حصرية السلاح.

وتؤكد المصادر أن برّي يعتبر كل ما يُتداول عن حرب وشيكة على لبنان "زوبعة إعلامية" من صناعة إسرائيلية لا أكثر

