"لا تهديد نُقل إلينا”.. برّي: هذه زوبعة إعلامية!

نقلت أوساط لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن رئيس لم يسمع من أي موفد، وتحديدًا من ، ما يفيد بأن وجّهت إنذارًا أخيرًا إلى أو أنها تستعدّ لحرب خلال أيام بسبب تلكؤ الحكومة في ملف حصرية السلاح.

وتؤكد المصادر أن برّي يعتبر كل ما يُتداول عن حرب وشيكة على لبنان "زوبعة إعلامية" من صناعة إسرائيلية لا أكثر.