محليات

قبل توجهها الى لبنان.. خلل يصيب الطائرة البابوية

2025-11-30 | 01:09
قبل توجهها الى لبنان.. خلل يصيب الطائرة البابوية
قبل توجهها الى لبنان.. خلل يصيب الطائرة البابوية

تأثرت الطائرة البابوية، التي كان من المقرر أن تقل البابا ليو الرابع عشر من تركيا إلى لبنان يوم الأحد، بخلل الكمبيوتر الذي أصاب الآلاف من طائرات «إيرباص إيه 320» حول العالم.

 

وكان تقرر إيقاف نحو 6 آلاف طائرة من نوع «إيرباص 320» بعد اكتشاف أن «الإشعاع الشمسي الشديد» يمكن أن يتداخل مع أجهزة كمبيوتر التحكم في الطيران على متن الطائرة.

 

وفي حين كان يمكن حل المشكلة في معظم الطائرات المتأثرة عبر تحديث برمجي بسيط، فإن نحو 900 طائرة، بما في ذلك طائرة البابا من طراز «إيه 320 نيو» التابعة لشركة «إيتا إيراويز»، تحتاج إلى استبدال فعلي لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متنها.

 

ووفقاً لمدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، فقد وصلت طائرة خاصة من روما إلى إسطنبول يوم السبت، حاملة معها مهندساً متخصصاً والحاسوب البديل لطائرة البابا، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الكاثوليكية.

قبل توجهها الى لبنان.. خلل يصيب الطائرة البابوية

محليات

لبنان

حزب الله

البابا

زيارة البابا

