قبل توجهها الى لبنان.. خلل يصيب الطائرة البابوية

وكان تقرر إيقاف نحو 6 آلاف طائرة من نوع «إيرباص 320» بعد اكتشاف أن «الإشعاع الشمسي الشديد» يمكن أن يتداخل مع أجهزة كمبيوتر الطيران .

وفي حين كان يمكن حل المشكلة في معظم الطائرات المتأثرة عبر تحديث برمجي بسيط، فإن نحو 900 طائرة، بما في ذلك طائرة البابا من طراز «إيه 320 نيو» التابعة لشركة «إيتا إيراويز»، تحتاج إلى استبدال فعلي لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متنها.

ووفقاً لمدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، فقد وصلت طائرة خاصة من إلى إسطنبول يوم السبت، حاملة معها مهندساً متخصصاً والحاسوب البديل لطائرة البابا، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الكاثوليكية.