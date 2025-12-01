الأخبار
محليات

مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

2025-12-01 | 05:14
مخزن من &quot;نوع آخر&quot; في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!
مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن جريمة قطع الأشجار داخل الحرم النهري في المنطقة العقارية ارزي، تُعلن المصلحة أن فرق الضابطة المائية التابعة لها واصلت تحقيقاتها الميدانية، وتمكّنت من تحديد مكان تخزين الأشجار المقطوعة لدى أشخاص من جنسية غير لبنانية في منطقة كوثرية الرز، حيث جرى ضبط الأخشاب المقطوعة وتوثيقها.

وبناءً عليه، جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة التي قامت مشكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمّ توقيف المدعو (و.غ) لمتابعة التحقيقات معه، وذلك بهدف تحديد كيفية تنفيذ عملية القطع، والجهة التي قامت ببيع ونقل الأشجار المُقتطعة من الأملاك العمومية النهرية في منطقة ارزاي.

وقد تم تنظيم الإجراءات القضائية أصولًا بحق الموقوف من قبل القوى الامنية، وإحالته إلى فصيلة عدلون التي تتابع التحقيق والتحريات وفق الأصول القانونية.

كما تبلغت المصلحة أنه سيُصار إلى ضبط الأشجار المقطوعة ومنع أي تصرف بها باعتبارها من الأملاك العامة النهرية، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية حتى كشف جميع المتورطين وملاحقتهم.
