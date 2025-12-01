مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

عطفًا على البيان الصادر عن بشأن جريمة قطع الأشجار داخل النهري في المنطقة العقارية ، تُعلن المصلحة أن فرق الضابطة المائية التابعة لها واصلت تحقيقاتها الميدانية، وتمكّنت من تحديد مكان تخزين الأشجار المقطوعة لدى أشخاص من جنسية غير لبنانية في منطقة كوثرية الرز، حيث جرى ضبط الأخشاب المقطوعة وتوثيقها.