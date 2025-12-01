مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!

وبناءً عليه، جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية
المختصة التي قامت مشكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمّ توقيف المدعو (و.غ) لمتابعة التحقيقات معه، وذلك بهدف تحديد كيفية تنفيذ عملية القطع، والجهة التي قامت ببيع ونقل الأشجار المُقتطعة من الأملاك العمومية النهرية في منطقة ارزاي.
وقد تم تنظيم الإجراءات القضائية أصولًا بحق الموقوف من قبل القوى الامنية، وإحالته إلى فصيلة عدلون
التي تتابع التحقيق والتحريات وفق الأصول القانونية.
كما تبلغت المصلحة أنه سيُصار إلى ضبط الأشجار المقطوعة ومنع أي تصرف بها باعتبارها من الأملاك العامة النهرية، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية حتى كشف جميع المتورطين وملاحقتهم.