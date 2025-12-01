عاجل
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
4 آب "الحقيقة الضائعة"
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البرامج
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
محليات
ساحة النجمة تتحضر للقاء الأديان مع البابا لاون.. مراسل الجديد ينقل الصورة
2025-12-01 | 08:42
2025-12-01 | 08:42
A-
A+
ساحة النجمة تتحضر للقاء الأديان مع البابا لاون.. مراسل الجديد ينقل الصورة
وصول البابا لاون الى ساحة الشهداء
ساحة الشهداء تستعد لاستقبال البابا لاون
بدء لقاء الشباب مع البابا لاون الرابع عشر في بكركي
ساحة النجمة تتحضر للقاء الأديان مع البابا لاون.. مراسل الجديد ينقل الصورة
محليات
زيارة البابا
لبنان
غياب جعجع يثير الجدل.. لهذا السبب لم يحضر استقبال البابا!
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي
اقرأ ايضا في محليات
11:35
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام
شارك قداسة البابا لاون الرابع عشر في لقاء مسكوني بين الأديان في ساحة الشهداء بحضور ممثلي الطوائف.
11:35
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام
شارك قداسة البابا لاون الرابع عشر في لقاء مسكوني بين الأديان في ساحة الشهداء بحضور ممثلي الطوائف.
11:26
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
11:26
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
11:20
بدء لقاء الشباب مع البابا لاون الرابع عشر في بكركي
11:20
بدء لقاء الشباب مع البابا لاون الرابع عشر في بكركي
محليات
11:35
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام
محليات
11:26
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
فن
11:21
بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام
11:35
الراعي خلال لقاء الشباب مع البابا في بكركي: أهلًا بكم في لبنان صغير المساحة ولكن كبير برسالته اهلًا بكم في وطن الأرز
11:26
بدء لقاء الشباب مع البابا لاون الرابع عشر في بكركي
11:20
البابا يصل الى بكركي وسط حشود شعبية كبيرة لإستقباله
11:08
عزيزي للتطوير العقاري تنظّم فعالية تعريفية في بيروت (صور)
09:14
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
09:11
2025-09-30
بكفالة 200 الف دولار ومنع سفر.. إطلاق رولان خوري
2025-08-02
الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة المصارع هالك هوغان
2025-11-30
الجيش اللبناني يُطلق 21 طلقة ترحيباً بالبابا لاون
2025-07-14
السجناء السوريون في لبنان: بين الترحيل والمحاكمة (تقرير إخباري)
2025-08-26
جابر يوقّع مع البنك الدولي قرض لإعادة الأعمار
2025-08-25
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
11:05
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
08:17
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
08:11
ابن سيرين عبد النور كريستيانو يخطـف الأنظار بردة فعله لحظة وصول البابا لاون الى لبنان
06:37
ساحة الشهداء تستعد لاستقبال البابا لاون
05:01
في اليوم الثاني لزيارة البابا.. الجديد تواكب لحظة بلحظة
03:45
حشود كبيرة تنتظر البابا لاون في حريصا
عربي و دولي
06:59
برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
عربي و دولي
06:59
برّاك يُحذر: عملية قريبة ضد لبنان وإياكم أن..!
عربي و دولي
03:11
طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!
عربي و دولي
03:11
طلب أميركي عاجل للبنان: نريد صاروخ الضاحية!
محليات
05:14
مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!
محليات
05:14
مخزن من "نوع آخر" في الجنوب.. وقوى الأمن تتحرك!
عربي و دولي
03:07
بدلاً عن "حزب الله".. من يرد؟
عربي و دولي
03:07
بدلاً عن "حزب الله".. من يرد؟
محليات
06:06
بشعارات ضد السلاح.. وقفة "قواتية" أثناء مرور البابا (صور)
محليات
06:06
بشعارات ضد السلاح.. وقفة "قواتية" أثناء مرور البابا (صور)
محليات
06:37
ساحة الشهداء تستعد لاستقبال البابا لاون
محليات
06:37
ساحة الشهداء تستعد لاستقبال البابا لاون
