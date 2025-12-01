البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام

شارك قداسة البابا لاون الرابع عشر في لقاء مسكوني بين الأديان في ساحة الشهداء بحضور ممثلي الطوائف.

وخلال اللقاء قال قداسته: " أرض مباركة لم ينطفئ فيها صوت عبر الأجيال"، وشدد على ان "الحوار بين الأديان في يقوم على روابط روحية وتاريخية عميقة لا على إعتبرات آنية". وأكد قداسته: "أن المنطقة تحتاج إلى سلام عادل يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه". داعيًا "اللبنانيين لرفض الخوف والانقسام وبناء وطن يقوم على المصالحة والعيش المشترك".

بدوره أكد بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن "الشعب يتوق إلى الاستقرار السياسي والسلام البناء وزيارتكم سوف تحثنا على تمتين التزامنا بالعيش المشترك".

ورحب بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأورثودكس يوحنا العاشر يازجي بقداسة البابا في ارض المسيح

وأكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: الثوابت الوطنية واحترام الحريات الدينية وحقوق الانسان كأساس للعيش المشترك.

وبدوره كاثوليكوس بيا كيليكيا الكبير للأرمن الأورثودكس للبابا: انت تزور بلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون معًا هذا هو لبنان ونحن فخورون لكوننا مواطنين فيه

نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حضر اللقاء وقال: "ما يحصل من حروب مفتعلة الأديان لا يعبر عن حقيقة الدين ونحن مؤمنون بضرورة قيام الدولة لكننا في غيابها قررنا الدفاع في مواجهة الاحتلال". وأضاف: "نضع قضية لبنان بين أيديكم بما تملكون من علاقات دولية". وأكد: "لسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا ونضع قضية لبنان بين أيديكم لعل يساعد بلدنا على الخلاص من الأزمات". وختم: "أصبحت بلادنا بمسلميها ومسيحييها ضحية الإرهاب التكفيري والاعتداءات الاسرائيلية ونحن نعلم أنكم ستحملون في قلبكم معاناة هذا المشرق المتألم".

بدوره شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنىرحب بقادسته قائلًا: "زيارتكم تدعونا لفتح أبواب المحبة والرحمة وإغلاق نوافذ التعصب والتطرف ليكون صوت السلام أقوى من صوت الحروب".

وأكد رئيس مجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور أن "لبنان يستحق ان يكون بلد كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني". وأضاف: "زيارتكم بالنسبة لنا رسالة رجاء للجميع ورسالة تأكيد ان لبنان يزال على النهوض برسالته". معلنًا الوقوف الى جانب كل مبادرة تعزز الاستقرار وتشجع اللبنانيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا.