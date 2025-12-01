الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام

2025-12-01 | 11:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام

شارك قداسة البابا لاون الرابع عشر في لقاء مسكوني بين الأديان في ساحة الشهداء بحضور ممثلي الطوائف.

وخلال اللقاء قال قداسته: "لبنان أرض مباركة لم ينطفئ فيها صوت كلمة الله عبر الأجيال"، وشدد على ان "الحوار بين الأديان في الشرق الأوسط يقوم على روابط روحية وتاريخية عميقة لا على إعتبرات آنية". وأكد قداسته: "أن المنطقة تحتاج إلى سلام عادل يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه". داعيًا "اللبنانيين لرفض الخوف والانقسام وبناء وطن يقوم على المصالحة والعيش المشترك".
بدوره أكد بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن "الشعب يتوق إلى الاستقرار السياسي والسلام البناء وزيارتكم سوف تحثنا على تمتين التزامنا بالعيش المشترك". 
ورحب بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأورثودكس يوحنا العاشر يازجي بقداسة البابا في ارض المسيح 
وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: الثوابت الوطنية واحترام الحريات الدينية وحقوق الانسان كأساس للعيش المشترك.
وبدوره كاثوليكوس بيا كيليكيا الكبير للأرمن الأورثودكس للبابا: انت تزور بلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون معًا هذا هو لبنان ونحن فخورون لكوننا مواطنين فيه
نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حضر اللقاء وقال: "ما يحصل من حروب مفتعلة باسم الأديان لا يعبر عن حقيقة الدين ونحن مؤمنون بضرورة قيام الدولة لكننا في غيابها قررنا الدفاع في مواجهة الاحتلال". وأضاف: "نضع قضية لبنان بين أيديكم بما تملكون من علاقات دولية". وأكد: "لسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا ونضع قضية لبنان بين أيديكم لعل العالم يساعد بلدنا على الخلاص من الأزمات". وختم: "أصبحت بلادنا بمسلميها ومسيحييها ضحية الإرهاب التكفيري والاعتداءات الاسرائيلية ونحن نعلم أنكم ستحملون في قلبكم معاناة هذا المشرق المتألم".
بدوره شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنىرحب بقادسته قائلًا: "زيارتكم تدعونا لفتح أبواب المحبة والرحمة وإغلاق نوافذ التعصب والتطرف ليكون صوت السلام أقوى من صوت الحروب". 
وأكد رئيس مجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدّور أن "لبنان يستحق ان يكون بلد الرسالة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني". وأضاف: "زيارتكم بالنسبة لنا رسالة رجاء للجميع ورسالة تأكيد ان لبنان يزال قادر على النهوض برسالته". معلنًا الوقوف الى جانب كل مبادرة تعزز الاستقرار وتشجع اللبنانيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا.
مقالات ذات صلة
البابا شارك في حوار بين الأديان: أدعو اللبنانيين إلى رفض الخوف والانقسام

محليات

حوار الأديان

لبنان

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غياب جعجع يثير الجدل.. لهذا السبب لم يحضر استقبال البابا!
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي

اقرأ ايضا في محليات

غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)
14:31

غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)

أثار عدم توجيه دعوة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" لحضور استقبال البابا لاوون الرابع عشر موجة غضب على منصات التواصل وفي الأوساط السياسية، وسط تساؤلات عن خلفيات هذا الاستبعاد، فما السبب وكيف ردّت "القوات"؟

في التقرير المرفق - شاهد:

14:31

غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)

أثار عدم توجيه دعوة إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" لحضور استقبال البابا لاوون الرابع عشر موجة غضب على منصات التواصل وفي الأوساط السياسية، وسط تساؤلات عن خلفيات هذا الاستبعاد، فما السبب وكيف ردّت "القوات"؟

في التقرير المرفق - شاهد:

بالعربية.. هكذا طلّ البابا (فيديو)
13:03

بالعربية.. هكذا طلّ البابا (فيديو)

بدء البابا لاون الرابع عشر كلمته خلال لقاء الشبيبة في بكركي بالعربية حيث قال "السلام لكم".

13:03

بالعربية.. هكذا طلّ البابا (فيديو)

بدء البابا لاون الرابع عشر كلمته خلال لقاء الشبيبة في بكركي بالعربية حيث قال "السلام لكم".

باسبور لبناني لـ"البابا" (فيديو)
12:33

باسبور لبناني لـ"البابا" (فيديو)

قدم أحد الشبان للبابا لاون الرابع عشر في بكركي خلال لقاء معه مجسم باسبور لبناني

12:33

باسبور لبناني لـ"البابا" (فيديو)

قدم أحد الشبان للبابا لاون الرابع عشر في بكركي خلال لقاء معه مجسم باسبور لبناني

يحدث الآن

اخترنا لك
غياب جعجع يُشوش على زيارة البابا.. أين هو؟ (فيديو)
14:31
بالعربية.. هكذا طلّ البابا (فيديو)
13:03
باسبور لبناني لـ"البابا" (فيديو)
12:33
البابا: اطلب منكم ان تكونوا متأملين كالقديس شربل
12:27
البابا لاون: لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون تسامح وأجمل صورة لوجود الله بيننا هو الحب والمساعدة
12:25
البابا: تاريخ لبنان مليء بالإنجازات والتميز لكن فيه أيضًا جروح عميقة يصعب معالجتها
12:19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025