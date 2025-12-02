الأخبار
ماذا قال البابا عن سلاح "الحزب"؟ (فيديو)

2025-12-02 | 15:33
ماذا قال البابا عن سلاح &quot;الحزب&quot;؟ (فيديو)
ماذا قال البابا عن سلاح "الحزب"؟ (فيديو)

ماذا قال البابا عن سلاح "الحزب"؟ (فيديو)

محليات

البابا يترأس القداس في واجهة بيروت البحرية
وصول البابا لاون الرابع عشر الى واجهة بيروت البحرية ليترأس القداس

"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)
00:12

"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

يصل إلى لبنان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيجول على المسؤولين. أما الخميس، فمرتقبٌ وصول بعثة مجلس الأمن الدولي، آتية من سوريا، وتضم 14 سفيرًا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس باستثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ستحلّ محلها، مبدئيا، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. الأخيرة، ستصل أيضًا إلى بيروت في الساعات المقبلة، آتية من إسرائيل، للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الخميس. وحتى الساعة، زيارتها تبدو محصورة بالشق العسكري وجدولُ أعمالها خال من أي لقاءات أخرى.

00:12

"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

يصل إلى لبنان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيجول على المسؤولين. أما الخميس، فمرتقبٌ وصول بعثة مجلس الأمن الدولي، آتية من سوريا، وتضم 14 سفيرًا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس باستثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ستحلّ محلها، مبدئيا، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. الأخيرة، ستصل أيضًا إلى بيروت في الساعات المقبلة، آتية من إسرائيل، للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الخميس. وحتى الساعة، زيارتها تبدو محصورة بالشق العسكري وجدولُ أعمالها خال من أي لقاءات أخرى.

رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"
16:52

رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"

نقلت قناة الحرة الاميركية عن مصدرين دبلوماسيين يعملان على ملف الشرق الأوسط (أحدهما عربي والآخر أوروبي) تفاصيل جديدة عن محادثات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس المتعلقة بسحب سلاح "حزب الله".

16:52

رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"

نقلت قناة الحرة الاميركية عن مصدرين دبلوماسيين يعملان على ملف الشرق الأوسط (أحدهما عربي والآخر أوروبي) تفاصيل جديدة عن محادثات المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس المتعلقة بسحب سلاح "حزب الله".

في دمشق كمية "ألغام" مهربة.. ما علاقة حزب الله؟
16:31

في دمشق كمية "ألغام" مهربة.. ما علاقة حزب الله؟

أفادة الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأن: "مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام التي كانت متجهة إلى لبنان، وأوقفت أربعة أشخاص متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس".

16:31

في دمشق كمية "ألغام" مهربة.. ما علاقة حزب الله؟

أفادة الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأن: "مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من الألغام التي كانت متجهة إلى لبنان، وأوقفت أربعة أشخاص متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس".

"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)
00:12
رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"
16:52
في دمشق كمية "ألغام" مهربة.. ما علاقة حزب الله؟
16:31
دعوة إمرأة مسلمة.. ترافق البابا خلال مغادرته (فيديو)
16:22
أميركا تريد صاروخ الضاحية.. فأين هو؟ (شاهد التقرير)
15:44
هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد الإسرائيلي في لبنان أمر لا مفر منه
15:23
