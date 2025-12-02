رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"

وبحسب المصدرين، "نقلت أورتاغوس موقفًا أميركيًا حازمًا خلال اجتماعاتها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية إسرائيل
كاتس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي
شلومي بيندر".
وأضافت القناة: "المسؤولون الإسرائيليون قدّموا لها إحاطة عن وضع "الحزب" الحالي، وما وصفوه بـ"ضعف استجابة" الجيش اللبناني
لنشاط "حزب الله
" الأخير. وقال المصدران إن "المحادثات هدفت إلى تعزيز التنسيق بين واشنطن والحكومة الاسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع "حزب الله
"، وآليات تنفيذ إطار وقف إطلاق النار القائم".
ووصف الدبلوماسيان الرسالة
التي تحملها أورتاغوس للبنان بالحازمة: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل".
وأضاف أحدهما أن "ضغط اورتاغس واضح: "واشنطن لا تريد أي التباس. على الحكومة اللبنانية
أن تفي بالتزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بنشاط "حزب الله" على الحدود".