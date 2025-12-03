كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

في العناوين السياسية والامنية لهذا تطورٌ لافت. العنوانُ السياسي في تعيين الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في ، وفي تأثيره المباشر على العنوان الامني خصوصا مع رسائل التصعيد العديدة التي وصلت الى .



افادتِ معلوماتُ الجديد بان اورتاغس كانت مرتاحةً للمداولات بحيث عبر المجتمعون عن ثَنائهم على عمل قائدِ قطاع جنوبِ العميد نيكولا .

وفي الاجتماع عبر الجيشُ عن ارتياحه لتعيينِ كرم معتبرا انه رجلٌ . وفي معلومات الجديد انَّ اجتماعاً حصل مساءَ الثلثاء بين السفير كرم والعميد تابت نَسَّقا فيه الموقفَ الموحّد للبنان. اما امكانيةُ تطورِ هذه المفاوضات والوصولِ الى اتفاق من اي نوع، فتقول مصادرُ هذا اللقاء ان ذلك مَنوطٌ بالمجلس النيابي ، ومَن يطلبُ اكثرَ من الجيش يجب ان يقدمَ الدعمَ المطلوب له .



في المقابل، قالت مصادرُ دبلوماسية إن دخولَ السفير كرم على رئاسة الوفد، خُطوةٌ اولا من شأنها تسهيلُ عمليةِ التفاوض معَ الجانبِ الاسرائيلي في الاجتماع نفسِه، ومن جهة ثانية خُطوةٌ لبنانيةٌ رسمية لا تجنِّبُ لبنانَ التصعيدَ بالمطلق ولكنها تجنِّبُ التصعيدَ الاسرائيلي على مؤسساتِ الدولة