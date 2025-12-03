الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

2025-12-03 | 13:51
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

في العناوين السياسية والامنية لهذا اليوم تطورٌ لافت. العنوانُ السياسي في تعيين السفير الأسبق سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في الناقورة، وفي تأثيره المباشر على العنوان الامني خصوصا مع رسائل التصعيد العديدة التي وصلت الى لبنان.

افادتِ معلوماتُ الجديد بان اورتاغس كانت مرتاحةً للمداولات بحيث عبر المجتمعون عن ثَنائهم على عمل قائدِ قطاع جنوبِ الليطاني العميد نيكولا تابت .
 
وفي الاجتماع عبر الجيشُ عن ارتياحه لتعيينِ السفير كرم معتبرا انه رجلٌ وطني. وفي معلومات الجديد انَّ اجتماعاً حصل مساءَ الثلثاء بين السفير كرم والعميد تابت نَسَّقا فيه الموقفَ الموحّد للبنان. اما امكانيةُ تطورِ هذه المفاوضات والوصولِ الى اتفاق من اي نوع، فتقول مصادرُ هذا اللقاء ان ذلك مَنوطٌ بالمجلس النيابي ، ومَن يطلبُ اكثرَ من الجيش يجب ان يقدمَ الدعمَ المطلوب له .

في المقابل، قالت مصادرُ دبلوماسية إن دخولَ السفير كرم على رئاسة الوفد، خُطوةٌ اولا من شأنها تسهيلُ عمليةِ التفاوض معَ الجانبِ الاسرائيلي في الاجتماع نفسِه، ومن جهة ثانية خُطوةٌ لبنانيةٌ رسمية لا تجنِّبُ لبنانَ التصعيدَ بالمطلق ولكنها تجنِّبُ التصعيدَ الاسرائيلي على مؤسساتِ الدولة
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!

محليات

حزب الله

اسرائيل

التفاوض

السلاح

