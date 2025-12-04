جرمة قتل تهز الشوف

أعلنت بلدية معاصر عن جريمة قتل راح ضحيتها احد ابناء البلدة المدعو ك. ا. بعدما تم هوية منفّذي الجريمةوهما عاملان سوريان يمارسان عملهما في البلدة منذ مدة ما اثار جوا من السخط والاستياء العارم لدى اهالي البلدة كافة.

ودعت البلدية إلى "متابعة التحقيقات لكشف كامل ملابسات الحادثة وظروفها واهدافها الحقيقية".