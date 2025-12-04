السفير الأميركي يشيد بـ"القرار الشجاع"

قال الأميركي في ميشال عيسى: "بكل احترام، أعرب عن تقديري لحكومة وشعب لبنان على الترحيب الكريم الذي أبدوه لقداسة البابا لاون الرابع عشر خلال زيارته . إن الاحترافية والوحدة التي تجلت في إعداد هذا التاريخي واستضافته تعكسان روح لبنان وقدرته على تجاوز التحديات عندما يتطلب الامر ذلك".



وأشاد عيسى بـ"كل من وإسرائيل لاتخاذهما القرار الشجاع بفتح حوار في هذه اللحظة الحساسة". مضيفًا: "إن هذه الخطوة تشير إلى رغبة صادقة في السعي نحو حلول سلمية ومسؤولة مبنية النية". مؤكدًا انه "لا يمكن تحقيق تقدم مستدام إلا عندما يشعر كلا الجانبين بأن مخاوفهما محترمة وآمالهما معترف بها. ويبقى التوافق والتفاهم والقيادة المبنية على المبادئ أمورًا أساسية".



ورحّب عيسى "بقرار الحكومة باعتماد الحوار بعد عقود من عدم اليقين". وتابع: "يُمثل هذا خطوةً بناءةً نحو تحديد مسارات قد تسمح يومًا ما لكلا البلدين بالتعايش واحترام وكرامة".



وختم: "بصفتي سفير لدى لبنان، أؤكد مجدداً التزامنا بدعم جميع الجهود التي تعزّز السلام والاستقرار والأمن. إن الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة والمساعدة في المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الشعوب التي عانت من مشقات جسدية ومعنوية عميقة، وهي معاناة لا ينبغي أبدا لأي مجتمع أن يواجهها".