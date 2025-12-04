وأشاد عيسى بـ"كل من لبنان
وإسرائيل لاتخاذهما القرار الشجاع بفتح قناة
حوار في هذه اللحظة الحساسة". مضيفًا: "إن هذه الخطوة تشير إلى رغبة صادقة في السعي نحو حلول سلمية ومسؤولة مبنية على حسن
النية". مؤكدًا انه "لا يمكن تحقيق تقدم مستدام إلا عندما يشعر كلا الجانبين بأن مخاوفهما محترمة وآمالهما معترف بها. ويبقى التوافق والتفاهم والقيادة المبنية على المبادئ أمورًا أساسية".
ورحّب السفير
عيسى "بقرار الحكومة اللبنانية
باعتماد الحوار بعد عقود من عدم اليقين". وتابع: "يُمثل هذا خطوةً بناءةً نحو تحديد مسارات قد تسمح يومًا ما لكلا البلدين بالتعايش بسلام
واحترام وكرامة".
وختم: "بصفتي سفير الولايات المتحدة
لدى لبنان، أؤكد مجدداً التزامنا بدعم جميع الجهود التي تعزّز السلام والاستقرار والأمن. إن الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة والمساعدة في المبادرات التي تخفف الأعباء عن كاهل الشعوب التي عانت من مشقات جسدية ومعنوية عميقة، وهي معاناة لا ينبغي أبدا لأي مجتمع أن يواجهها".