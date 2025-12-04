الرئيس عون يستقبل السفير الياباني في زيارة وداعية

وفي قصر بعبدا، عرض الرئيس عونمع رئيس جامعة رفيق الدكتور سعيد لادقي واقع التعليم العالي في .

كما استقبل مجموعة من خريجي الجامعة الأميركية الذين تحدث باسمهم رمزي علم الدين فاكد الخريجين بالمبادىء التي أوردها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ومن أهمها محاربة الفساد ولعل احد العوامل التي تساهم في ذلك يكمن في إعادة تنشيط كل مرافق الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات. ولفت الى "ان جمعية خريجي الجامعة الأميركية هي اقدم جمعية في لبنان واعرقها. وقد أسست عام 1910 لتضم نخبة من مفكري ومثقفي لبنان والعالم إضافة الى 65 دولة. وقد كان لهؤلاء الخريجين أدوار بارزة في نهضة واعمار لبنان والمنطقة".

وشرح علم الدين الواقع الراهن للجمعية الذي يستدعي المعالجة، مشيرا الى ان المجموعة التي حضرت الى القصر تعمل لمحاولة إعادة الانتظام الى الجمعية بما في ذلك تقديم البيانات المالية وإعادة الانتخابات التي لم تجر منذ سنوات.

وأشاد الرئيس عون بدور خريجي الجامعة الأميركية المنتشرين في ، مشددا على ضرورة قيام الجمعية بدورها وتطبيق القوانين التي تنظم عمل الجمعيات في لبنان.

واستقبل الرئيس عون المساعد للأمم المتحدة سابقا السيد جان بول لابورد وتداول معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.