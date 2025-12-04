الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الرئيس عون يستقبل السفير الياباني في زيارة وداعية

2025-12-04 | 06:47
الرئيس عون يستقبل السفير الياباني في زيارة وداعية
الرئيس عون يستقبل السفير الياباني في زيارة وداعية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفير اليابان في لبنان Maghoshi Masayuki في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير Masayuki في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي قصر بعبدا، عرض الرئيس عونمع رئيس جامعة رفيق الحريري الدكتور سعيد لادقي واقع التعليم العالي في لبنان.

كما استقبل الرئيس عون مجموعة من خريجي الجامعة الأميركية الذين تحدث باسمهم رمزي علم الدين فاكد التزام الخريجين بالمبادىء التي أوردها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ومن أهمها محاربة الفساد ولعل احد العوامل التي تساهم في ذلك يكمن في إعادة تنشيط كل مرافق الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات. ولفت الى "ان جمعية خريجي الجامعة الأميركية هي اقدم جمعية في لبنان واعرقها. وقد أسست عام 1910 لتضم نخبة من مفكري ومثقفي لبنان والعالم العربي إضافة الى 65 دولة. وقد كان لهؤلاء الخريجين أدوار بارزة في نهضة واعمار لبنان والمنطقة".

وشرح علم الدين الواقع الراهن للجمعية الذي يستدعي المعالجة، مشيرا الى ان المجموعة التي حضرت الى القصر تعمل لمحاولة إعادة الانتظام الى الجمعية بما في ذلك تقديم البيانات المالية وإعادة الانتخابات التي لم تجر منذ سنوات.

وأشاد الرئيس عون بدور خريجي الجامعة الأميركية المنتشرين في العالم، مشددا على ضرورة قيام الجمعية بدورها وتطبيق القوانين التي تنظم عمل الجمعيات في لبنان.

واستقبل الرئيس عون الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقا السيد جان بول لابورد وتداول معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

الرئيس عون يستقبل السفير الياباني في زيارة وداعية

محليات

الرئيس عون

بعبدا

