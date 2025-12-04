عن المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية.. فرنسا تعلق

كتب الفرنسي عبر حسابه على اكس:

"جرت أمس أولى المناقشات منذ 40 عامًا بين مسؤولين مدنيين لبنانيين وإسرائيليين في إطار الآلية الفرنسية-الأميركية لمراقبة وقف إطلاق النار. خطوة مهمة لتجنّب تصعيد جديد والمضي قدمًا نحو السلام. سيكون جان-إيف لودريان في يوم الإثنين".