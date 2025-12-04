عاجل
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
2025-12-03
كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
2025-12-02
حديث و ضحكات.. هذا ما حصل بين عون و بري قبيل القداس
2025-12-01
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
محليات
وزير الإعلام بول مرقص: العنوان العريض لأجواء جلسة "الميكانيزم" هو التفاوض الأمني فقط دون التطرق لأي شؤون أخرى
2025-12-04 | 11:28
2025-12-04 | 11:28
A-
A+
وزير الإعلام بول مرقص: العنوان العريض لأجواء جلسة "الميكانيزم" هو التفاوض الأمني فقط دون التطرق لأي شؤون أخرى
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء
وزير الإعلام بول مرقص: العنوان العريض لأجواء جلسة "الميكانيزم" هو التفاوض الأمني فقط دون التطرق لأي شؤون أخرى
محليات
الإعلام
مرقص:
العنوان
العريض
لأجواء
"الميكانيزم"
التفاوض
الأمني
التطرق
العودة الى الأعلى
تفاوض "الميكانيزم" مؤقت.. والتصعيد لن يتوقف (الأنباء الكويتية)
السفير اللبناني لدى سوريا يبدأ عمله رسميًا
11:53
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
11:53
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
11:48
هل يبقى الثنائي.. ثنائي؟ التفاصيل في النشرة بعد قليل
11:48
هل يبقى الثنائي.. ثنائي؟ التفاصيل في النشرة بعد قليل
11:30
الرئيس عون: اجتماع لجنة الميكانيزم كان إيجابيا ونعمل على تجنيب لبنان شبح حرب ثانية
11:30
الرئيس عون: اجتماع لجنة الميكانيزم كان إيجابيا ونعمل على تجنيب لبنان شبح حرب ثانية
محليات
11:53
مرقص: لا خيار سوى التفاوض!
محليات
11:53
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
محليات
11:48
هل يبقى الثنائي.. ثنائي؟ التفاصيل في النشرة بعد قليل
لائحة "الارهاب" العراقية.. من أسقط الأسماء؟ التفاصيل في النشرة المسائية
11:53
هل يبقى الثنائي.. ثنائي؟ التفاصيل في النشرة بعد قليل
11:48
الرئيس عون: اجتماع لجنة الميكانيزم كان إيجابيا ونعمل على تجنيب لبنان شبح حرب ثانية
11:30
الرئيس جوزاف عون: اجتماع لجنة "الميكانيزم" مهد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في 19 من الشهر الحالي
11:14
عن المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية.. فرنسا تعلق
11:01
بعد ملاحقة وتحقيق.. "داعشي" في قبضة الجيش
10:51
11:48
هل يبقى الثنائي.. ثنائي؟ التفاصيل في النشرة بعد قليل
2025-10-02
مراسل الجديد: شهيد جراء استهداف سيارة على طريق الجرمق - الخردلي
2025-07-27
مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـ وهلق شو: من الأكيد أن توم برّاك لا يتحدث بصفته الشخصية ومنشوره اليوم يطوي صفحة كل ما قيل سابقاً
2025-08-27
رفضاً لزيارة باراك.. أهالي الخيام يحتجون (صور)
2025-08-12
مراد و"هواوي" يطلقان مشروع الطاقة الشمسية في البقاع
2025-08-04
وزير الطاقة والمياه جو صدي لـ #الجديد: الحكومة ساهمت بانجاز قانون استقلالية القضاء وهذه الطريقة تؤكد سلمية مسار التحقيقات بملف انفجار المرفأ
13:21
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2025
2025-12-02
المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب عن زيارة البابا لاون الرابع عشر "اعطى امل الى اللبنانيين .. ويبقى لبنان مركز الثقافة والوعي"
2025-12-02
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2025
2025-12-01
كواليس زيارة البابا لاون الرابع عشر بكل مراحلها في حلقة خاصة على الجديد
2025-12-01
مقدمة النشرة المسائية 01-12-2025
2025-12-01
بكركي تتحضر لإستقبال لقاء الشباب مع البابا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
05:35
الجيش اللبناني يرد على مزاعم بشأن انتماء عناصره
محليات
05:35
الجيش اللبناني يرد على مزاعم بشأن انتماء عناصره
محليات
13:51
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!
محليات
13:51
كواليس اجتماع الناقورة: "أورتاغوس مرتاحة".. وهذا موقف حزب الله!
محليات
01:23
"ضوء أخضر" من الحزب لبرّي.. ماذا عن طهران؟ (اللواء)
محليات
01:23
"ضوء أخضر" من الحزب لبرّي.. ماذا عن طهران؟ (اللواء)
محليات
12:24
مسيرة دراجات في الضاحية (فيديو)
محليات
12:24
مسيرة دراجات في الضاحية (فيديو)
عربي و دولي
03:30
"حزب الله" و "الحوثيين" على لائحة الإرهاب العراقية (صور)
عربي و دولي
03:30
"حزب الله" و "الحوثيين" على لائحة الإرهاب العراقية (صور)
محليات
01:08
متى موعد الاجتماع الثاني بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين؟
محليات
01:08
متى موعد الاجتماع الثاني بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين؟
