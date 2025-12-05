مرحلة ثالثة دقيقة… الجيش يكشف ما تحقق وما لا يزال عالقًا

وقالت المصادر ان أسهب في شرح الخطوة المتخذة وشدد في له إنطوت على رسالة الى حزب لله على وجوب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب، وعلى ان لا تنازل عن سيادة ، «وعندما نصل الى اتفاق سيظهر ما اذا كان هناك من تنازل، وعندها سنتحمل المسؤولية، اما قبل ذلك فلا يجوز الحكم على النوايا قبل ان يتم الإعلان عن أي اتفاق، وليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، وهذا هو الواقع وهذا ما تعلمناه في تاريخ الحروب، والمطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمه الأميركية العمل على إنجاح المفاوضات من خلال الطلب الى الالتزام بالتعاطي بروح إيجابية وجدية، وهذا ما سأقوله، لوفد مجلس الامن الذي سيزور لبنان برفقة السيدة مورغان اورتاغوس، وسيتوجهون الى الجنوب كما سفراء الدول لمعاينة الواقع الميداني والصورة الحقيقية لما يجري هناك بدل الاعتماد على الشائعات».

كما حيَّا زيارة قداسة الحبر الأعظم وكانت اشادة بالتنظيم، اما الواقع المالي في البلاد ففنده وزير المال واصفا إياه بالمستقر وإعداد بطرح زيادة الأجور في العام المقبل.

أما بالنسبة لتقرير الجيش في المرحلة الثالثة، فقد قائده العماد رودولف هيكل متوقفاً عند أبرز ما تحقق في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة والصعوبات التي ما تزال تواجه استكمال مهمته، لا سيما الاعتداءات الاسرائيلية.