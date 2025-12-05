الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

طلاب لبنان جهّزوا أنفسكم… عطلة الأعياد في هذا التاريخ!

2025-12-05 | 04:13
طلاب لبنان جهّزوا أنفسكم… عطلة الأعياد في هذا التاريخ!
طلاب لبنان جهّزوا أنفسكم… عطلة الأعياد في هذا التاريخ!

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المذكرة رقم ٧٩/م/٢٠٢٥ المتعلقة بتحديد عطلة اعياد الميلاد ورأس السنة والميلاد في المؤسسات التربوية االرسمية والخاصة وجاء فيها :

 
    استناداً الى احكام المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
استناداً الى احكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد العطل المدرسية )،
استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية )،
استناداً الى احكام القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس والثانويات الرسمية)،
تقفل جميع مؤسسات التعليم العالي والثانويات والمدارس والمهنيات والمعاهد الرسمية والخاصة ابتداء من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/12/2025 وحتى مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/1/2026 ضمناً،
وفي هذه المناسبات المجيدة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من الاسرة التربوية والتعليمية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة ، بخالص التهاني، متمنيةً لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الازمات وللوطن الاستقرار والازدهار .
