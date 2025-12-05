وفد من مجلس الأمن في بعبدا... الرئيس عون: نلتزم بالقرارات الدولية ودعم الجيش أولوية

وأبدى الوفد دعمه للاستقرار في لبنان
من خلال تأكيد الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، إضافة إلى استعداد دوله للمساهمة في دعم الجيش اللبناني
واستكمال انتشاره وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة. كما عبّر عن دعمه لخطوة ضمّ ممثّل مدني إلى لجنة "الميكانيزم"
وشكر الرئيس عون الوفد والدول الممثَّلة دعمهم المستمر للبنان، مؤكدًا التزام البلاد بتطبيق القرارات الدولية. كما دعا إلى زيادة الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع قوة "اليونيفيل" على مختلف المستويات وفي إطار لجنة "الميكانيزم".
وختم عون بالتشديد على ضرورة دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، متطلعًا إلى دور داعم من دول مجلس الأمن في هذا الاتجاه.