عن التفاوض تحت النار.. ماذا قال بري؟

بري إستمع لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن
وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته وإتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.
بري أكد على أن الإستقرار في الجنوب يستلزم ألتزام إسرائيل
بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف إنتهاكاتها اليومية والإنسحاب الى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الإتفاق لإجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان
.
وقال بري: لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار محذراً من أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب.