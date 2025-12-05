بعد لقائه وفدًا أمميّا..سلام يطالب بقوة إسناد في الجنوب

وذلك خلال لقائهم نواف سلام على مأدبة غداء في السراي الكبير، حضره والمغتربين يوسف رجي، أمين عام عبد الستار عيسى، سفير لدى أحمد عرفة، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية إبراهيم عساف.

عرض الرئيس سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكدًا التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية والانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلّها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وطرح إمكانية عمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم.