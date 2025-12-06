البترون عاصمة الميلاد (فيديو)

قالت صحيفة الأنباء الالكترونية، أنه "بعدما عرض قائد الجيش تقريره حول تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني، أكدت المعلومات أن الجيش سينظّم جولة للملحقين العسكريين العرب والأجانب في لبنان، إضافة إلى عدد من السفراء الأسبوع المقبل".



وبحسب مصادر عسكرية، تهدف الجولة إلى إطلاعهم على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني، إضافة إلى مجمل المهمات التي ينفّذها على كامل الأراضي اللبنانية.