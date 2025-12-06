الأخبار
البترون عاصمة الميلاد (فيديو)

2025-12-06 | 16:18
البترون عاصمة الميلاد (فيديو)
البترون عاصمة الميلاد (فيديو)

أضاءت مدينة البترون شجرة الميلاد وسط أجواء احتفالية تألقت بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة،

وجذبت حشوداً كبيرة من الأهالي والزوار وتخللت الاحتفال عروض موسيقية وأجواء فرح، وشكّل انطلاقة رسمية لفعاليات عيد الميلاد في المدينة.

البترون عاصمة الميلاد (فيديو)

محليات

لبنان

الميلاد

البترون

