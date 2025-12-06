البترون عاصمة الميلاد (فيديو)

View this post on Instagram
ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون حسم الموقف اللبناني بتقديم خيار التفاوض والدبلوماسية على الحرب، وبدا انه جرد الجانب الإسرائيلي من ورقة قوة كان يتمتع بها، وتقوم على إطلاق يد آلته العسكرية، والتلويح بـ"حرب كبرى" موسعة جديدة على لبنان".
قالت صحيفة الأنباء الالكترونية، أنه "بعدما عرض قائد الجيش تقريره حول تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني، أكدت المعلومات أن الجيش سينظّم جولة للملحقين العسكريين العرب والأجانب في لبنان، إضافة إلى عدد من السفراء الأسبوع المقبل".وبحسب مصادر عسكرية، تهدف الجولة إلى إطلاعهم على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني، إضافة إلى مجمل المهمات التي ينفّذها على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية: