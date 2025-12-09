لودريان يستكمل جولته.. والبداية من عين التينة

أفاد مراسل الجديد، بإقدام مجهولين فجر اليوم على إلقاء قنبلة مولوتوف داخل باحة كنيسة مار جرجس في محلة الزاهرية – طرابلس، مستهدفين شجرة الميلاد التي نُصبت استعداداً للاحتفالات، وقد اقتصرت الأضرار على اشتعال طرف الشجرة فقط.



ولاذ المعتدون بالفرار فور تنفيذهم العملية، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق، مستعينةً بكاميرات المراقبة المثبتة في محيط الكنيسة لتحديد هوية الفاعلين وكشف دوافع الاعتداء.