الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:37
في طرابلس.. من حاول إحراق شجرة الميلاد؟
02:04
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
00:52
هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)
12:35
خبر "مزيف" منسوب للجديد عن بري
11:20
11 يوماً اسقطت 53 عاماً.. هكذا تحررت سوريا (فيديو)
خاص الجديد
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
2025-12-09 | 03:29
A-
A+
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
مقالات ذات صلة
بدء مراسم وداع البابا في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت | شاهد البث المباشر
وصول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت
مراسل الجدبد: وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
خاص الجديد
محليات
الأساس
لحديقة
الرئيس
الشهيد
الحريري
بيروت:
إعادة
تنظيم
المجال
العام
العاصمة
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:36
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
03:36
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
01:47
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
01:47
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
13:13
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
13:13
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
يحدث الآن
محليات
05:09
مناصرو "حزب الله" يهتفون للأسد! (فيديو)
فن
04:04
هاكان سابانجي يشعل مواقع التواصل بعد حظر هاندا وغمزة أرتشيل
فن
03:54
أصالة نصري برسالة مؤثرة في ذكرى التحرير: عاشت سوريا أرض الحضارات
اخترنا لك
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
03:36
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
01:47
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
13:13
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: إقرار الموازنة لا يزال معلقاً على مصير النقاش في بندي رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لإعادة الإعمار
13:12
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: ننفي دقة النسخة المسربة عن قانون الفجوة المالية وهي قديمة والقانون سيُوزّع الأسبوع المقبل على الوزراء ليُعرض على الحكومة
13:12
معلومات الجديد: فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان على بدائل قوات اليونيفيل متى طلب لبنان ذلك
13:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-07
مراسل الجديد: إطلاق نار في مخيمات بيروت ابتهاجًا بتأهل منتخبي فلسطين وسوريا في بطولة كأس العرب بعد تعادلهما سلبًا
2025-12-04
"حزب الله" غير راضٍ.. ولا سلام ولا تطبيع!
2025-11-27
موفد إلى النجف.. لتحرير "حزب الله"! (نداء الوطن)
2025-12-08
عون غاضب (الديار)
2025-12-05
"جنّبنا لبنان جولة جديدة من العنف".. مواقف جديدة للرئيس عون
2025-12-07
أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات
بالفيديو
بالفيديو
03:24
لودريان يستكمل جولته.. والبداية من عين التينة
13:31
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025
2025-12-08
تصريح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا بعد لقاء رئيس الجمهورية - إضغط على البث المباشر
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
2025-12-07
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:00
طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
محليات
01:00
طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
محليات
00:13
على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟
محليات
00:13
على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟
محليات
00:39
"حزب الله" مُصاب بـ "مغص سياسي شديد".. والسبب "الأخ الأكبر"! (نداء الوطن)
محليات
00:39
"حزب الله" مُصاب بـ "مغص سياسي شديد".. والسبب "الأخ الأكبر"! (نداء الوطن)
محليات
15:04
بالفيديو: الإحتفال تحوّل إلى إشكال!
محليات
15:04
بالفيديو: الإحتفال تحوّل إلى إشكال!
محليات
00:17
الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية.. ماذا يحصل؟ (نداء الوطن)
محليات
00:17
الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية.. ماذا يحصل؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
01:52
"سنستكمل بعد الأعياد".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
عربي و دولي
01:52
"سنستكمل بعد الأعياد".. تقديرات اسرائيلية جديدة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025