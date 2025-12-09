‌‏وزير الخارجية العراقي: الخارجية الأميركية أعلنت أنها غير مرتاحة لموقف بغداد من حزب الله والحوثيين

جرى اليوم اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو.



وأطلع عبد العاطي الوزير روبيو على نتائج زيارته الأخيرة إلى بيروت، التي جاءت بهدف دعم الدولة اللبنانية وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.



وأكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة لبنان وأمنه وسيادته واستقراره.