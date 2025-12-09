جثة قبالة الشاطئ!

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة مشتركة من شعبة المكافحة البرّية في ضابطة طرابلس والشعبة المركزية واستقصاء الضابطة، ضبطت كمية كبيرة من الدخان المهرّب، وقد بوشرت التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.





