تقرير اسرائيلي: "حزب الله" لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أنّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" شلومي بيندر التقى لأورتاغوس، في زيارتها إلى الكيان قبل حضورها إلى للمشاركة في اجتماع الميكانيزم.



وقالت الصحيفة إنّ المسؤول قدّم «معلومات بشأن تعاظم قوة وعجز في مواجهته».



وبحسب التقرير فإنه "في أثناء لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مع أورتاغوس، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، حضر رئيس شعبة الاستخبارات معطياته قائلاً بأنّ حزب يهرّب العديد من القصيرة المدى عبر الحدود مع ، وينقل بنى تحتية إلى منطقة شمال نهر الليطاني، ويقوم بتفعيل عناصره داخل القرى".



ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لا نرى أنّ حزب الله سيتخلّى عن سلاحه عبر اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق. ونحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا الأمنية".



وقالت الصحيفة إنّ " يبدي قلقاً بالغاً من انهيار الاتفاق وضعف الحكومة التي تعجز عن إلزام الجيش اللبناني فرْض نزع سلاح حزب الله".