الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تقرير اسرائيلي: "حزب الله" لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!

2025-12-11 | 00:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تقرير اسرائيلي: &quot;حزب الله&quot; لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!
تقرير اسرائيلي: "حزب الله" لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" شلومي بيندر التقى لأورتاغوس، في زيارتها الأخيرة إلى الكيان قبل حضورها إلى لبنان للمشاركة في اجتماع الميكانيزم.

وقالت الصحيفة إنّ المسؤول الإسرائيلي قدّم «معلومات بشأن تعاظم قوة حزب الله وعجز الجيش اللبناني في مواجهته».

وبحسب التقرير فإنه "في أثناء لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مع أورتاغوس، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، حضر رئيس شعبة الاستخبارات معطياته قائلاً بأنّ حزب الله يهرّب العديد من الصواريخ القصيرة المدى عبر الحدود مع سوريا، وينقل بنى تحتية إلى منطقة شمال نهر الليطاني، ويقوم بتفعيل عناصره داخل القرى". 

ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لا نرى أنّ حزب الله سيتخلّى عن سلاحه عبر اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق. ونحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا الأمنية".

وقالت الصحيفة إنّ "البيت الأبيض يبدي قلقاً بالغاً من انهيار الاتفاق وضعف الحكومة اللبنانية التي تعجز عن إلزام الجيش اللبناني فرْض نزع سلاح حزب الله".
 
 
 
مقالات ذات صلة
تقرير اسرائيلي: "حزب الله" لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!

محليات

يديعوت أحرونوت

اسرائيل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فرصة لـ بري.. من أميركا! (نداء الوطن)
نصيحة وصلت لـ برّاك: إحذروا ضرب "الشيعة"! (الأخبار)

اقرأ ايضا في محليات

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي
Play
05:48
Play

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

05:48

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن
04:53

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

04:53

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

يحدث الآن

اخترنا لك
بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي
05:48
في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن
04:53
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير الاميركي ميشال عيسى
04:52
الرئيس عون يستذكر الشهيدين جبران تويني وفرنسوا الحاج
04:25
معلومات الجديد: التحقيقات في مطار بيروت بيّنت أن كبار موظفي الجمارك شاركوا كلمات المرور للنظام الجمركي مع موظف في شركة شحن ما سمح له بتصفية البيانات وإخراجها من المطار
04:11
وفد نقابة الصحافة يلتقي الرئيس بري في هذه الاثناء
04:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025