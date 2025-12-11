تقرير اسرائيلي: "حزب الله" لن يتخلى عن السلاح.. وسنقرر موعد التصعيد!

وقالت الصحيفة إنّ المسؤول الإسرائيلي
قدّم «معلومات بشأن تعاظم قوة حزب الله
وعجز الجيش اللبناني
في مواجهته».
وبحسب التقرير فإنه "في أثناء لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مع أورتاغوس، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، حضر رئيس شعبة الاستخبارات معطياته قائلاً بأنّ حزب الله
يهرّب العديد من الصواريخ
القصيرة المدى عبر الحدود مع سوريا
، وينقل بنى تحتية إلى منطقة شمال نهر الليطاني، ويقوم بتفعيل عناصره داخل القرى".
ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "لا نرى أنّ حزب الله سيتخلّى عن سلاحه عبر اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق. ونحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا الأمنية".
وقالت الصحيفة إنّ "البيت الأبيض
يبدي قلقاً بالغاً من انهيار الاتفاق وضعف الحكومة اللبنانية
التي تعجز عن إلزام الجيش اللبناني فرْض نزع سلاح حزب الله".