فرصة لـ بري.. من أميركا! (نداء الوطن)

فرصة لـ بري.. من أميركا!

بين وفد فرنسي مغادر، وآخر أميركي قادم لمعاينة الأجواء الرسمية عن قرب، جال الأميركي ميشال عيسى برفقة "مجموعة العمل الأميركية من أجل " برئاسة السفير إدوارد غابرييل على عدد من المسؤولين اللبنانيين.



في عين التينة، سجّل عيسى موقفًا لافتًا عقب لقائه ، أشار فيه إلى أن " تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة وحربها ضد "، في إشارة قرأتها مصادر سياسية على أنها تعكس "مباركة" أميركية لفصل المسارين التفاوضي والميداني، ما يعني استمرار الضغوط على "الحزب" بمعزل عن مسار التفاوض مع الدولة.



أما في ما خصّ تصريح عيسى بأن "هدف الزيارة هو الاستماع إليك (لبري) للمساعدة في معالجة الملفات، لا سيّما أن بعض المعطيات تُفهَم بشكل خاطئ حول الوضع اللبناني، ولذلك نفضل الاستماع إليك مباشرة تفاديًا للأخبار المغلوطة"، فقد اعتبرت مصادر مواكبة لحركة الوفد الأميركي أن واشنطن أرادت منح بري فرصة توضيح مواقفه بشكل مباشر، بعيدًا من أي التباسات، في ضوء الانطباعات السلبية التي كوّنتها الإدارة الأميركية والتي "لا تدعو إلى الاطمئنان".