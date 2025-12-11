الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مصادر دبلوماسية للجديد: ترامب قد يجاري نتنياهو في هواجسه حول قدرات حزب الله وتمويله وتحركاته

2025-12-11 | 13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: ترامب قد يجاري نتنياهو في هواجسه حول قدرات حزب الله وتمويله وتحركاته
مصادر دبلوماسية للجديد: ترامب قد يجاري نتنياهو في هواجسه حول قدرات حزب الله وتمويله وتحركاته
مصادر دبلوماسية للجديد: ترامب قد يجاري نتنياهو في هواجسه حول قدرات حزب الله وتمويله وتحركاته

محليات

دبلوماسية

للجديد:

ترامب

يجاري

نتنياهو

هواجسه

قدرات

وتمويله

وتحركاته

Aljadeed
أمطار متفرقة وعواصف رعدية.. إستعدوا!
نزع سلاح "حزب الله".. لا يتم بالقوة! (الجمهورية)

باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟
14:57

باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ موقف التيار يرسّخ مبدأ أنّ "نحن شعبان في دولتين: شعب لبناني في دولة لبنانية وشعب سوري في دولة سورية"، في إشارة إلى شعار حافظ الأسد عام 1976 "شعب واحد في دولتين"، مقابل شعار 2024 "شعب واحد ودولة واحدة".

14:57

باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أنّ موقف التيار يرسّخ مبدأ أنّ "نحن شعبان في دولتين: شعب لبناني في دولة لبنانية وشعب سوري في دولة سورية"، في إشارة إلى شعار حافظ الأسد عام 1976 "شعب واحد في دولتين"، مقابل شعار 2024 "شعب واحد ودولة واحدة".

"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!
14:17

"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن شكره لدعوة نظيره اللبناني يوسف رجي، مستغرباً في الوقت نفسه عدم ترحيب رجي بالمبادرة الإيرانية. وقال عراقجي إن العلاقات "الأخوية الكاملة" بين البلدين لا تستدعي عقد لقاءات في أماكن محايدة، ما يثير التساؤلات، وفق تعبيره.

14:17

"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن شكره لدعوة نظيره اللبناني يوسف رجي، مستغرباً في الوقت نفسه عدم ترحيب رجي بالمبادرة الإيرانية. وقال عراقجي إن العلاقات "الأخوية الكاملة" بين البلدين لا تستدعي عقد لقاءات في أماكن محايدة، ما يثير التساؤلات، وفق تعبيره.

بري يفتح الباب أمام كرم… وترامب قد يساند نتنياهو في ملف حزب الله!
13:11

بري يفتح الباب أمام كرم… وترامب قد يساند نتنياهو في ملف حزب الله!

انتهت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان وفي خلاصتها مساران تعمل عليهما فرنسا:

13:11

بري يفتح الباب أمام كرم… وترامب قد يساند نتنياهو في ملف حزب الله!

انتهت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان وفي خلاصتها مساران تعمل عليهما فرنسا:

باسيل: على حزب الله الاعتراف… وماذا قال للسوريين؟
14:57
"رجيّ" على مقياس إيراني.. ورسالة جديدة!
14:17
بري يفتح الباب أمام كرم… وترامب قد يساند نتنياهو في ملف حزب الله!
13:11
مصادر سياسية للجديد: الرئيس بري أكد أمام بعض زواره قبل يومين أنه في حال طلب كرم موعداً فإنه لا يمانع اللقاء وهو غير معني بالأسماء وإنما بالأفعال
12:58
مصادر دبلوماسية للجديد عن مؤتمر الجيش: لا مشكلة في التوقيت إذا كانت النوايا جدية والهدف من العمل الثلاثي هو تفادي أي تصعيد
12:56
مصادر دبلوماسية للجديد: اللقاء الثلاثي يهدف إلى دعم الجيش لاستكمال حصر السلاح بعد معطيات إيجابية عن تقدم جنوب الليطاني
12:55
