الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مذكرة بشأن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.. ماذا عن المتوسطة؟

2025-12-12 | 06:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مذكرة بشأن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.. ماذا عن المتوسطة؟
مذكرة بشأن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.. ماذا عن المتوسطة؟

أصدر المدير العام للتربية فادي يرق مذكرة الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة،

التي تبدأ نهار الاثنين 29 حزيران وذكر انه سيتم تحديد موعد امتحانات الشهادة المتوسطة لاحقا.
مقالات ذات صلة
مذكرة بشأن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة.. ماذا عن المتوسطة؟

محليات

لبنان

وزارة التربية

الإمتحانات الرسمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رجي: لدينا مشكلة مع إيران ومنفتحون على الحوار شرط توقفها عن التدخل بشؤوننا الداخلية
معلومات الجديد: رئيس مصلحة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي سامر ضيا يستجوب من قبل مدعي العام المالي ماهر شعيتو

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مجلس الوزراء يقرّ تعيين عفيف الحكيم رئيساً لهيئة الإشراف على الإنتخابات وفادي غنطوس نائباً للرئيس
11:15
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء - شاهد البث المباشر
10:46
إضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا (فيديو)
10:46
مراسل الجديد: انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
10:37
ماركات عالمية ودخان.. الجمارك تضبط التهريب (فيديو)
10:18
عون: لا إلتزام بـ"الإستراتيجية الدفاعية".. واذا هناك ورقة فـ"لينشروها الآن"
10:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025